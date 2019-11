Repubblica | i De Benedetti vendono a Elkann

Editoria - i De Benedetti trattano cessione del gruppo Gedi (Espresso e Repubblica) a John Elkann : Tutto è iniziato con i rumors circolati nel pomeriggio e diffusi da Dagospia: i fratelli De Benedetti cedono il gruppo Editoriale Gedi – proprietario anche de La Repubblica, L’Espresso e La Stampa – a John Elkann, attuale azionista al 6,2% con la finanziaria Exor. Il presidente Fca, infatti, avrebbe “messo sul tavolo una cifra che non si poteva rifiutare”. Il passaggio di proprietà avverrebbe con la cessione di quote di ...

Dagospia - John Elkann compra Gedi : indiscrezione - ora spacchetta e vende Repubblica a Carlo De Benedetti? : Bomba di Dagospia: i fratelli De Benedetti, rivela il sito, hanno venduto il gruppo Gedi a John Elkann, attualmente al 6,2 per cento. Il gruppo Gedi controlla Repubblica, Stampa ed Espresso, tra gli altri. Secondo quanto scrive Dago, il rampollo della famiglia Agnelli avrebbe proposto una cifra impo

Berlusconi su Carlo De Benedetti : capisco la sua voglia di riprendersi Repubblica - è uno strumento politico : De Benedetti? capisco la sua voglia di riprendersi Repubblica, è uno strumento politico. Mediaset resterà italiana e non seguirà la strada di Fca. Ma a impensierirmi sono casi come l’Ilva, che faranno scappare gli investitori dal Paese. E’ un Berlusconi a tutto tondo quello che si concede a MF-Milano Finanza. E parla di televisione, di Fca, del governo, dell’Ilva e persino del Milan, grande amore ...

Carlo De Benedetti contro i figli - l'atto estremo : "Lascio" - nuovo terremoto su Repubblica : La faida in famiglia nel gruppo Repubblica: Carlo De Benedetti ha ufficialmente rinunciato alla carica di presidente onorario di Gedi Gruppo Editoriale, holding che controlla il quotidiano e L'Espresso. Lo comunica la società. "Confermando le mie divergenze sulla conduzione e prospettive dell'aziend

Repubblica - Marco De Benedetti risponde al padre : “Gedi non è un gruppo sconquassato”. Il Cda : “Solida leadership e conti migliorati” : Una lettera del presidente e una nota del consiglio di amministrazione per tranquillizzare i dipendenti sulle condizioni di salute del gruppo. GEDI gruppo Editoriale S.p.A ha risposto così all’intervista rilasciata da Carlo De Benedetti al Corriere della Sera il 15 ottobre. Nel colloquio l’Ingegnere annunciava la propria volontà di “riprendersi” il quotidiano La Repubblica e “regalarne le azioni a una ...

De Benedetti : “Riprendo ‘Repubblica’ per donarla a una Fondazione. I miei figli non la amano - almeno smettano di distruggerla” : Riprendersi Repubblica, per salvare quello che rappresenta: “Un pezzo importante della vita di questo Paese. Tante cose sono avvenute su Repubblica, e tante cose sono avvenute a causa di Repubblica, sia sul piano politico che su quello culturale, direi anche civico. Il gruppo Espresso ha avuto in Italia un ruolo fondamentale. Merita di essere conservato e gestito“. E quindi vale la pena riprenderselo e poi regalare le azioni a una ...

La Repubblica che sogna Carlo De Benedetti : Roma. “So di avere ottantacinque anni. Non sono eterno”, diceva ieri a chi ha avuto modo di parlarci. “Ma conosco il mestiere”, aggiungeva. “In un paio d’anni posso mettere a posto la situazione dei conti in rosso, per poi cedere la proprietà del giornale risanato a una fondazione no profit nella qu

Offerta di Carlo De Benedetti per Gedi - il Cdr di Repubblica : "Impegnati a salvaguardare valori" : Il comitato di redazione di Repubblica registra l’importante novità relativa agli assetti proprietari del Gruppo Gedi, comunicata dall’ingegner Carlo De Benedetti. “Anche in questo frangente, il Cdr si impegnerà per salvaguardare i valori e il lavoro quotidiano di una redazione che, sin dalla sua fondazione, ha contribuito a scrivere una delle pagine più importanti della storia civile e politica del ...

Carlo De Benedetti - clamorosa faida in famiglia : cerca di ricomprare Repubblica dai figli - rifiuto brutale : È andata in pezzi l' ultima delle grandi dinastie che hanno dominato per quarant' anni l' economia italiana e, per questa via, la politica. I figli di Carlo De Benedetti si sono ribellati al padre che, dopo tre anni di lontananza dalla prima e nonostante 84 primavere, voleva riprendere il dominio as