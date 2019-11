Oroscopo di dicembre 2019 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Oroscopo Gemelli - dicembre : ottimo recupero per i sentimenti : Il dodicesimo mese dell'anno è ormai quasi arrivato. Come si concluderà il 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli? Scopriamo, di seguito come il terzo segno zodiacale vivrà il periodo compreso tra il primo ed il 31 dicembre, approfondendo le previsioni con l'amore, il lavoro la salute, ma anche i consigli per affrontare al meglio le giornate in arrivo. Nell'ultimo periodo non è mancato lo stress, che non è stato semplice da tenere sotto ...

Oroscopo Toro - dicembre : progetti importanti per l'amore : dicembre è alle porte. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno del Toro? Scopriamo di seguito le stelle con le previsioni sul lavoro, l'amore e la salute per l'ultimo periodo dell'anno. Negli ultimi tempi i nati sotto questo particolare segno hanno vissuto un calo a livello fisico, non sono mancate delle tensioni e dei nervosismi. Non sono mancati dei momenti sottotono anche a causa di alcuni affaticamenti a livello ...

Oroscopo Ariete - dicembre : intuizioni in campo lavorativo : Ed ecco arrivare anche l'ultimo mese dell'anno. Come andrà questo periodo di festività per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete? Di seguito scopriamo le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro del periodo compreso tra il primo e il 31 dicembre 2019. Nell'ultimo periodo le stelle sono state favorevoli, come anche i diversi pianeti Venere e Giove. A livello salutare non è mancata energia, di recente sono giunte anche delle buone opportunità ...

L'Oroscopo della settimana fino all'8 dicembre con pagelle - 1ª sestina : Ariete 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre svela l'Astrologia applicata ai primi giorni del mese relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano, quindi, le pagelle con le stelle e relative predizioni in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi, come da titolo iniziale, l'Astrologia applicata alla prima settimana del mese con Natale, come da prassi estrapolata dalle effemeridi riguardanti il ...

Oroscopo del weekend fino all'1° dicembre : buon momento nel lavoro per il Leone : È giunto il fine settimana. Come andranno le giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019? Scopriamo le stelle di fine e inizio mese per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: sono molte le cose da dover affrontare, cercate però in questo weekend di trovare del tempo anche per voi. Con l'inizio del nuovo mese si sbloccheranno situazioni ...

Oroscopo weekend Ada Alberti - previsioni 30 novembre e 1 dicembre : Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5 di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del weekend di Ada Alberti a Pomeriggio 5. L’astrologa ha chiuso come di consueto la puntata del venerdì del programma condotto da Barbara d’Urso con consigli e suggerimenti per i dodici segni dello zodiaco. Ada Alberti con l’Oroscopo del 30 novembre e 1 dicembre ha parlato della sfera lavorativa e ...

Oroscopo settimanale dal 2 al 8 dicembre - previsioni ultimi sei segni : Pesci 'voto 9' : L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 dicembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a "sfogliare" in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi sotto-sopra in relazione ai singoli giorni del periodo saranno in esclusiva i soli Bilancia, ...

L'Oroscopo dell'1 dicembre : dubbi d’amore per Cancro - emozioni per Capricorno : L’oroscopo di domenica 1° dicembre rivela che questo mese partirà in maniera abbastanza curiosa. Chi ha chiuso novembre lasciando irrisolte alcune questioni, potrà correre ai ripari e ottenere un chiarimento. L’amore e la salute saranno in ripresa per la maggior parte dei simboli zodiacali, anche se i nativi del Cancro nutriranno dubbi profondi. Per i Pesci tornerà la serenità all’interno delle mura domestiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

Simon & The Stars - Oroscopo weekend : previsioni 30 novembre – 1 dicembre : Simon & The Stars a Vieni da me: l’oroscopo del weekend segno per segno Vediamo insieme l’oroscopo del weekend di Simon & The Stars a Vieni da me di Caterina Balivo dove ogni venerdì pomeriggio svela la Scala delle Stelle. Si parte come sempre dai segni che stazionano nella parte più bassa della scala. Al dodicesimo posto il segno del CANCRO: i pianeti sono tutti in Capricorno (segno opposto al Cancro) quindi non è un ...

Oroscopo Scorpione - dicembre : Venere aiuta in amore - successi sul lavoro : dicembre per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un mese di rinascita in tutti i sensi. Si inizia con un buon recupero fisico, forza ed energia non mancheranno e si riveleranno utili al raggiungimento di importanti obiettivi in ambito lavorativo. Quest’ultimo mese dell’anno infatti vi offrirà l’occasione di mettervi in gioco e di mostrare di che pasta siete fatti. Le stelle vi sorridono in amore, le storie nate da poco acquisteranno ...

Oroscopo Branko : previsioni weekend 29-30 novembre - 1 dicembre : Oroscopo del fine settimana di Branko: le previsioni di oggi, 29 novembre 2019, e del weekend 30 novembre – 1 dicembre Anche per il weekend a cavallo tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto il 2019. Noi ci limitiamo, ovviamente, a parlare ...

Oroscopo del mese di dicembre : lavoro extra per Vergine ed Acquario : Il mese di novembre sta ormai volgendo al termine e ci prepariamo ad accogliere le molte sorprese che dicembre ha in serbo. Questo è un mese parecchio controverso per quanto riguarda l'Oroscopo. Tuttavia alcuni segni zodiacali, come il Leone e il Capricorno, potranno trascorrere ottime giornate con particolare riferimento alle festività che saranno in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Tuttavia altri segni, come la Vergine e ...

Oroscopo prima settimana di dicembre : tensioni per la Bilancia - fortuna per il Sagittario : Il mese di novembre è ormai terminato e quello di dicembre sta finalmente ingranando la marcia, portando aria di novità a molti tra i segni zodiacali. L'Oroscopo della prima settimana di questo mese annuncia un periodo fortunato per il segno del Sagittario, mentre per altri segni non sembra essere lo stesso. L'Acquario potrebbe accusare la stanchezza, soprattutto con il sopraggiungere del weekend, mentre coloro nati sotto al segno della Bilancia ...

L'Oroscopo del weekend dal 29 novembre all'1 dicembre : Vergine severa - Scorpione vitale : L'oroscopo del weekend compreso fra venerdì 29 novembre e domenica 1° dicembre punta un riflettore sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale e indica una strada da perseguire per raggiungere la felicità. Concretizzando i propri sogni amorosi grazie agli incroci planetari che garantiscono sensibilità, passione e intuizione, ogni simbolo zodiacale potrà beneficiare di splendidi momenti a due, romantici e ricchi di serenità. Di seguito le ...