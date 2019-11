Fonte : Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) L’inchiesta sulla fondazione, aperta a Firenze, ha costretto Matteoad una controffensiva politica, mediatica e giudiziaria su larga scala. Sul piano politico, il fondatore di Italia Viva nega che i bilanci siano falsificati e rassicura sulla trasparenza di tutte le operazioni compiute da. Sul piano mediatico, l’ex Premier è costretto a difendersi da un fuoco di fila di accuse che va da destra a sinistra. Le bordate più pesanti nei sui confronti arrivano infatti da giornali come La Verità, ma anche da L’Espresso e Fatto Quotidiano.risponde con una serie di tweet in cui attacca tutti: giudici, politici e giornalisti. Ma, soprattutto, annuncia querele a pioggia contro il direttore del Fatto Marco Travaglio, contro il settimanale di sinistra e contro il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. A schierarsi senza se e senza ma dalla sua parte è, invece,...

domcamodeca : Open, Vittorio Feltri: ‘Tangentopoli non è finita, Renzi trattato in modo vergognoso’ - arlello : RT @LaVeritaWeb: L'Espresso rivela i versamenti dell'imprenditore (ora in Iv) tra il 2017 e il 2018, quando Matteo Renzi lo candidò con suc… - DanieleFrizzo : Open e Renzi, Vittorio Feltri: 'Ecco l'unico modo per ridare dignità alla magistratura' -