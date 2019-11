Enel | aggiudicati 11 | 8 gw in seconda asta mercato capacità in Italia

Enel : aggiudicati tutti 9.600 mw offerti in prima asta mercato capacità in Italia : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Enel si è aggiudicata, nella prima asta del mercato della capacità indetta dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e valida per l’anno di consegna 2022, il totale della capacità offerta in gara dall’Azienda relativa al proprio portafoglio di generazione rinnovabile e a gas, pari a 9.619 MW su un totale di circa 41.000 MW assegnati dal Gestore. In particolare, si legge in una nota del ...