Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 30 novembre 2019) L'Istituto superiore di sanità (Iss) anticipa il bilancio 2018 alla vigilia della Giornata mondiale per la lotta all'che ricorre il prossimo 1° dicembre. In2.847 nuove diagnosi: Lazio, Toscanae Liguria le regioni a rischio. In Europa più casi in Lettonia e Malta

fisco24_info : Aids: in deciso calo i contagi in Italia, ma l’Hiv resta diffuso tra i ventenni: L'Istituto superiore di sanità (Is… -