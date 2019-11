Uomini e Donne | Giulio Raselli | La scelta? Ho dei dubbi Giulia e Giovanna mi

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019), intervistato da 'Magazine', in edicola questa settimana, ha confessato di essere ancora fortemente indeciso traAbate ed'Urso come sua possibile compagna di vita dopo la. Il tronista spera, nelle prossime settimane, di chiarirsi definitivamente le idee per uscire dallo studio accanto ad una ragazza di cui si fida ciecamente e a cui affidarsi in maniera sicura: E’ vero, non mi trovo in una situazione semplice, ma so quale direzione voglio prendere e chi sono le persone con cui mi sto relazionando. Sono arrivato a un punto in questo percorso in cui le piccole cose non mi bastano più: ho bisogno di confronti più concreti con entrambe. Ogni secondo della mia giornata mi chiedo chi possa davvero fare la differenza nella mia vita e con chi poter costruire una relazione duratura. È un momento difficile, ma voglio fare tutto ciò che è in ...

FiorellaMannoia : Vi abbraccerei uno ad uno. ??????A Piacenza un evento più unico che raro: un corteo di uomini contro la violenza sull… - ivanscalfarotto : Come governo dovremmo scusarci per queste nomine di soli uomini e impegnarci a che non accada più. È statistica, no… - marcocappato : I blitz antidroga sono peggio che inutili. Dal giorno dopo, nuove bande sostituiscono le vecchie. Nel frattempo, ab… -