Smartphone Android più potenti | vince l’ASUS ROG Phone 2 ma Xiaomi domina la fascia media

Smartphone Android e non solo tra le offerte Black Friday 2019 di eBay : Oggi è venerdì 29 novembre e alla fine il Black Friday vero e proprio è arrivato: ecco le tantissime offerte di eBay su Smartphone, tablet Android, smartwatch e accessori. Mettetevi comodi, perché ce ne sono a centinaia! L'articolo Smartphone Android e non solo tra le offerte Black Friday 2019 di eBay proviene da TuttoAndroid.

Con Samsung PlayGalaxy Link portiamo il giochi PC sul nostro Smartphone Android : Samsung offre la propria prospettiva del PC gaming su smartphone. In particolare, l'idea dell'azienda si chiama Samsung PlayGalaxy Link e permette di giocare ai propri giochi PC sul telefono, facendo uno streaming dal PC al nostro smartphone su una rete realizzata ad hoc tra i due dispositivi. Basta semplicemente installare il client PC e l'app sul telefono. Si tratta chiaramente di uno streaming domestico, relegato dunque alla rete wifi ...

Ecco Smartphone e tablet Samsung che verranno aggiornati ad Android 10 dal Q1 2020 in poi : Samsung pubblica la roadmap per l'aggiornamento ad Android 10 di numerosi smartphone e tablet L'articolo Ecco smartphone e tablet Samsung che verranno aggiornati ad Android 10 dal Q1 2020 in poi proviene da TuttoAndroid.

In pericolo gli Smartphone Android per virus che ruba dati bancari travestito da Flash Player : Un nuovo virus rischia di infettare molti smartphone Android e mettere in pericolo preziosi dati degli utenti. Il malware si chiama Ginp ed è stato per la prima volta segnalato dagli esperti di ThreatFabric ma pure da quelli di Kaspersky alla fine di ottobre 2019. Insomma, la minaccia è reale: cerchiamo dunque di capire come funziona e quali informazioni personali possono essere sottratte. Come lavora l'ultimo malware per ...

Spiati dallo Smartphone Android a causa di un bug che controlla la fotocamera - ecco come verificarlo : Secondo un’indagine dei ricercatori sulla sicurezza di Checkmarx, alcuni dispositivi Android potrebbero presentare un difetto di sicurezza, un’app potrebbe registrarti a tua insaputa utilizzando la videocamera e il microfono del dispositivo. Per fortuna, finora non sono stati segnalati attacchi che sfruttano il bug . Tuttavia, i ricercatori di Checkmarx sono stati in grado di creare (Continua a leggere)L'articolo Spiati dallo ...

Ancora una vulnerabilità Android oggi 20 novembre : 3 effetti e Smartphone coinvolti : Tocca parlare nuovamente di una vulnerabilità Android oggi 20 novembre, in riferimento ad un problema che sembrava ormai archiviato. A differenza di quanto riscontrato qualche giorno fa, anche attraverso un nostro articolo, non si tratta di una minaccia legato a determinate app infette, ma di una falla a livello di sistema che potrebbe rendere la fotocamera di uno smartphone il nemico numero uno per la privacy degli utenti. Anche quelli ...

Expert anticipa il Black Friday con “L’anteprima black” : da oggi “sconti mai visti” su Smartphone Android : Da Expert anticipa il Black Friday e lancia "L'anteprima Black": ecco il nuovo volantino di novembre con "sconti mai visti" su smartphone Android L'articolo Expert anticipa il Black Friday con “L’anteprima Black”: da oggi “sconti mai visti” su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Da Trony “Fai l’affare” : ecco la nuova promo online con tanti sconti su Smartphone Android : Da Trony - questa è la promessa - "Fai l'affare": son arrivati sconti fino al 20% anche su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro L'articolo Da Trony “Fai l’affare”: ecco la nuova promo online con tanti sconti su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Il coupon di eBay sta per scadere - risparmiate fino a 100 euro su tanti Smartphone Android e non solo : Il coupon PREGALI19 di eBay, che permette di risparmiare il 5 percento su tantissimi dispositivi Android anche già scontati, scade oggi alle 23.59 L'articolo Il coupon di eBay sta per scadere, risparmiate fino a 100 euro su tanti smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

Troppo vulnerabili gli Smartphone Android : Samsung e Asus nel mirino per decine di falle : Gli smartphone Android non possono di certo essere definiti come delle vere e proprie roccaforti di sicurezza. Un nuovo studio condotto dagli esperti della società Kryptowire, specializzata nella caccia di falle software, ha dimostrato che in molti casi, oltre al sistema operativo di Big G, a metterci il cosiddetto carico da novanta sono anche le preinstallazioni dei produttori. Tra i grandi brand globali sono senz'altro nel mirino Samsung e ...

Scoperte ben 146 falle di sicurezza sugli Smartphone Android : la colpa è dei produttori : I produttori di smartphone Android vendono i loro dispositivi con molte falle di sicurezza sotterrate nel sistema operativo estremamente difficili da rimuovere: l'utilizzo di applicazioni e servizi di produttori di terze parti non aiuta certo il problema, ma azienda come Samsung sono certe che le falle siano inoffensive. L'articolo Scoperte ben 146 falle di sicurezza sugli smartphone Android: la colpa è dei produttori proviene da TuttoAndroid.

Istruzioni Huawei Mate 30 italiano Pdf come usare Smartphone Android : Istruzioni Utente Huawei Mate 30 PDF italiano scaricare il manuale italiano PDF tutte i trucchi e la guida come usare smartphone Android Huawei Mate 30

Problema WhatsApp : consuma troppa batteria degli Smartphone Android : (Foto: Android) Alcuni modelli di smartphone Android sembrano essere vittima di un Problema legato a WhatsApp che va a consumare troppo velocemente il livello della batteria. Unendo assieme le varie segnalazioni giunte online, si scopre un gruppo di telefoni piuttosto nutrito e popolato di esemplari anche celebri. Anche se la maggior parte dei casi riguarda le ultime generazioni di OnePlus, snocciolando i nomi diffusi nella discussione aperta ...

Grave falla per la sicurezza di Smartphone Android : elenco Huawei - Samsung Galaxy ed LG colpiti : Prende piede in queste ore uno studio che evidenzia una nuova falla per la sicurezza piuttosto Grave per quanto riguarda gli smartphone Huawei, Samsung Galaxy ed LG colpiti. Dopo aver trattato nella giornata di ieri un elenco di applicazioni che potrebbero darci non pochi problemi in termini di sicurezza, dunque, tocca dunque analizzare un'altra questione che non può essere in alcun modo sottovalutata. Importante dunque concentrarsi oggi 12 ...