Il processo | fiction Francesco Scianna | “Esplosione di rabbia sul set”

Cast e personaggi de Il processo - la fiction al via su Canale5 il 29 novembre : Cast e personaggi de Il Processo sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 a partire da domani, venerdì 29 novembre. Dimenticate i misteri de L'Isola di Pietro 3 e i suoi personaggi perché da domani il prime time si concentrerà sul nuovo legal drama che vedrà protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Toccherà proprio a loro due prestare il volto ai personaggi della fiction e, in particolare, mentre lei sarà la PM Elena ...

Il processo - la nuova fiction di Canale 5 in onda venerdì 29 novembre su Canale 5 : Il Processo, anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini, in onda da venerdì 29 novembre su Canale 5. Trama, cast e trailer Archiviata la terza stagione de L’Isola di Pietro, su Canale 5 inizia una nuova avventura con una nuova fiction, che sembra molto diversa dalle altre prodotte dal Canale. SI tratta de Il Processo, che andrà in onda venerdì 29 novembre alle 21:15 circa su Canale 5. La fiction è composta da otto ...

“Il processo” ecco tutti i dettagli della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Il processo”, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, ...

Il processo : Cast e Trama della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini : Arriva su Canale 5 la nuova ed avvincente serie che vede Vittoria Puccini e Francesco Scianna rispettivamente nei ruoli di pm ed avvocato.

IL processo : trama - cast - anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 : Quattro prime serate dirette da Stefano Lodovichi riportano Vittoria Puccini alla fiction Mediaset. L’attrice fiorentina – da anni volto di punta della fiction Rai – ottenne la sua consacrazione proprio sull’ammiraglia commerciale nel lontano 2003 con il ruolo di protagonista nel feuilleton di grande successo Elisa di Rivombrosa. La nuova serie di cui è protagonista si chiama Il PROCESSO, un legal thriller in otto puntate che ...

Fiction IL processo - anticipazioni prima puntata di venerdì 29 novembre : Inizia su Canale 5 la Fiction Il PROCESSO, con Vittoria Puccini. La prima puntata andrà in onda venerdì 29 novembre 2019 in prima serata, ecco anticipazioni e trama del primo episodio: La stacanovista PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) intende salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, anche se questo vorrà dire mettere al secondo posto il suo lavoro. In realtà un nuovo caso è all’orizzonte e per Elena la vittima non è una ...

Il processo - nuova fiction Mediaset - in onda da venerdì 29 novembre in prima serata : Al via venerdì 29 novembre la nuova fiction di Canale 5 che prende il posto della terza stagione de "L'isola di Pietro" con Gianni Morandi e Francesco Arca. Il legal drama dal titolo Il Processo sarà composto da otto episodi per quattro prime serate, durante i quali i protagonisti dovranno risolvere un caso di omicidio. Trama Il Processo: tutto inizia con un omicidio Angelica, una ragazzina di diciassette anni, viene uccisa brutalmente. Dalle ...

Il processo trama e quando inizia la nuova fiction di Canale 5 : La storia de Il Processo, la fiction con Vittoria Puccini: cosa sappiamo sulla trama fino a questo momento Il Processo è la nuova fiction che prenderà il posto de L’Isola di Pietro su Canale 5: ha tutte le carte in regola per conquistare telespettatori sempre più esigenti, alla continua ricerca di storie che colpiscono e […] L'articolo Il Processo trama e quando inizia la nuova fiction di Canale 5 proviene da Gossip e Tv.