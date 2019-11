Bomba in via Nizza | istruzioni per l’uso

Bomba di via Nizza - nella zona rossa 4000 famiglie evacuate dalle 7 alle 17 di domenica : zona gialla ulteriormente allargata, dove andranno rimosse tutte le auto, coinvolti 50 mila torinesi. Centro di accoglienza a Lingotto Fiere

Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino : la voce Bomba. E quelle foto che fanno discutere : Giuseppe Conte in crisi con la compagna? Il gossip circola da un po’ ma ora su Chi sono uscite delle immagini che sembrano smentire tutto. Era stato il sito Dagospia a sganciare la bomba sulla presunta crisi tra Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino. Secondo Dagospia, Conte e la Paladino non sono solo in crisi: pare che lui sia già pronto a traslocare dall’attuale abitazione a Palazzo Chigi. A distanza di poco da quel gossip, ecco ...

Giancarlo Giorgetti - "crisi di sistema". Sgancia la Bomba : la telefonata di Conte che darà il via alla crisi : Secondo Giancarlo Giorgetti "siamo di fronte a una crisi di sistema", e "servirebbe una risposta della Politica con la P maiuscola". L'intervista dell'ex sottosegretario e numero 2 della Lega al Corriere della Sera si traduce molto facilmente: un tavolo che riunisca Carroccio, Pd e M5s per riscriver

Reggio Emilia - il sospetto degli inquirenti sull’allarme Bomba al tribunale : ‘Diversivo per sviare attenzione da sequestri a ‘ndrangheta’ : Alle 9 di mattina una voce anonima al telefono, con un forte accento calabrese, informa che alle 11 precise una bomba scoppierà nel tribunale di Reggio Emilia. Alla stessa ora, le 11 di mattina, è previsto l’inizio di una conferenza stampa dei carabinieri del Reparto Operativo di Modena e del Raggruppamento Speciale di Bologna per illustrare gli ultimi sviluppi dell’operazione Grimilde, nell’ambito del contrasto alle mafie in Emilia Romagna. C’è ...

Bomba di NEVE sulle Alpi orientali - situazione drammatica in Alto Adige : esplodono linee ad alta tensione - migliaia isolati al buio. Chiuse A22 e ferrovia [VIDEO LIVE] : migliaia di persone sono isolate e al buio in Alto Adige dove si sta verificando una nuova abbondante e intensa nevicata. Dopo la valanga di stamattina in Val Martello, nuovi blackout elettrici interessano l’area di Brunico. Alberi carichi di NEVE sono infatti crollati sulle linee ad alta tensione e stanno provocando esplosioni alla linea elettrica. migliaia di persone si ritrovano isolate e al buio. Bomba di NEVE sulle Alpi, disastro in ...

Brindisi - ritrovata Bomba inesplosa della II Guerra Mondiale : al via messa in sicurezza : Tutta la città di Brindisi è in apprensione dopo che il 2 novembre scorso si è sparsa la notizia del ritrovamento di una bomba d'aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale nell'area parcheggio del maxicinema Andromeda. L'ordigno è stato ritrovato durante gli scavi per l'ampliamento delle sale cinematografiche da un operaio che stava operando in quel punto con un escavatore. Dai primi sopralluoghi dell'Esercito Italiano è risultato che il mezzo ...

Sonia Bruganelli Bomba sexy. A teatro di presenta così e lascia senza parole. Ma la polemica - ovviamente - non manca : Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di ‘Perché parlavo da solo’ (pp.336, euro 19), il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico alla ricerca del senso della vita che arrivato in libreria il 1 ottobre per Rizzoli in cui Bonolis si interroga sul mondo. Ma anche sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull’amore e ...

Bomba a Bolzano : oggi il dissinesco. 4.000 persone evacuate e bloccate A22 - Ss12 e ferrovia : È iniziata nel Comune di Bolzano la procedura di disinnesco di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Era stato ritrovato dieci giorni fa in un cantiere in piazza Verdi. Per precauzione sono state isolate diverse aree. Sospesa l'energia elettrica nella "zona rossa".Continua a leggere

Bolzano - bloccate A22 - statale SS12 e ferrovia del Brennero domani per disinnesco Bomba : domani 20 ottobre saranno temporaneamente bloccate l’autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero. Tutto pronto a Bolzano per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza Verdi. Il blocco partirà dalle ore 8.45 fino alla definitiva messa in sicurezza dell’ordigno, prevista non oltre le 11.30. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, ...

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2 mila jihadisti : Isis rialza la testa» : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis. La Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2 mila jihadisti : Isis rialza la testa»|DirettaTv : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2mila jihadisti : Isis sta rialzando la testa» : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis

Siria - Turchia dà il via a Bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - Turchia dà il via a Bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...