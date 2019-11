Albania in ginocchio | violento nubifragio sulla tendopoli dei terremotati Le immagini

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Non si fermano le sciagure per il popolo albanese colpito dal terremoto. Dopo la violenta scossa che ha raso al suo città e palazzi, una unsi sta abbattendo sul campo sfollati allestito nei pressi dello stadio di Durazzo in. Li è stato organizzato uno dei punti di raccolta per le persone rimaste senzacasa dopo ilterremoto che ha colpito l’. Nella serata del 28 novembre, domo circa 48 ore dal sisma, untemporale mette paura alle persone ancora sotto shock dal sisma. Nel frattempo la terra non si è di certo fermata: una nuova forte scossa di terremoto, che questa volta secondo il ministero della Difesa albanese ha avuto magnitudo 4.8, è stata registrata a pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita distintamente anche nella capitale Tirana. Poco prima erano state registrate altre due scosse, di magnitudo 4.4 e ...

