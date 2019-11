Napoli | nel 2020 in arrivo il contactless su metro | bus e treni

CorSport : “Il Napoli pareggia e spera nella qualificazione” : “Napoli a tutto cuore, fermato il Liverpool” È il titolo del Corriere dello Sport per celebrar l’impresa del Napoli ad Anflield che pareggia in casa dei Reds La squadra di Ancelotti fa 1-1 ad Anfield e spera nella qualificazione. Anche gli azzurri sono secondi nel loro girone, con i Reds primi a 10 e il Salisburgo terzo a 7 punti. L'articolo CorSport: “Il Napoli pareggia e spera nella qualificazione” sembra essere ...

Firenze - Napoli - Milano - Taranto : nel week end le Sardine prendono il largo : Firenze, Milano, Taranto, Napoli e per finire Roma, giusto per citare alcune tappe a dimostrazione che ormai le Sardine hanno preso il largo. Già questo week end sono in programma manifestazioni che, per il movimento nato un paio di settimane fa, possono diventare passaggi importanti per muovere opinione pubblica sui territori. La città pugliese è per gli organizzatori particolarmente importante. Mattia Santori, ideatore di ...

Blitz nel rione sanità di Napoli - 19 arresti : Blitz dei carabinieri di Napoli nel rione sanità: arrestate 19 persone (18 in carceere, 1 ai domiciliari) ritenute, a vario titolo

Napoli - sgominato il clan del Rione Sanità : maxi retata nella notte e 19 arresti : Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando orovinciale di Napoli, nell?ambito dell?operazione denominata Stella Nera hanno dato esecuzione ad una ordinanza di...

Napoli - lo scandalo dei bipiani di Ponticelli : un altro Natale nelle «case» d'amianto : Un altro Natale da trascorrere negli alloggi fatti d'amianto per gli oltre quattrocento residenti del cosiddetto «campo bipiani» di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli....

Napoli - il report dell’allenamento : ancora a parte Ghoulam - Tonelli e Mario Rui : Napoli, il report dell’allenamento: ancora a parte Ghoulam, Tonelli e Mario Rui Dopo la gara di Milano il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Anfield contro il Liverpool per la quinta giornata di Champions League in programma mercoledì (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per coloro che hanno giocato a San Siro dall’inizio. Gli altri uomini della ...

Trapianti a Napoli - dove rinasce la vita : viaggio nel reparto dei destini incrociati : Leggi Centro regionale dei Trapianti e immagini scene da Grey?s anatomy: gente concitata in camice che corre da un paziente all?altro nel tentativo di salvare vite, medici in corsia che...

Sky - Ugolini : “Un Napoli perso nelle sue incertezze. La situazione con la società pesa in campo” : Per compensare in qualche modo il silenzio stampa imposto dalla società, Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il momento del Napoli nel post partita della gara finita in pareggio contro il Milan «Il pareggio cambia poco perché questo non è il Napoli che abbiamo ammirato a tratti soprattuto in Champions. L’impressione evidente e forte è che, quello che sta accadendo intorno alla squadra, stia incidendo e abbia un ...

Il Napoli è nella terra di nessuno. Fino a gennaio i calciatori sono questi e con questa voglia : Il Napoli è nella terra di nessuno. Nel tennis la terra di nessuno è in mezzo al campo: né a rete né a fondo campo. Ecco, il Napoli sta messo così. È a novembre, ha 20 punti in classifica in 13 partite, è settimo in campionato. Ha un gruppo di calciatori che non ha rispettato l’ordine societario di andare in ritiro e si è ammutinato. Ha un presidente che adesso intende esercitare tutte le azioni legali possibile per rivalersi nei ...

DIRETTA - Milan-Napoli 1-1 : fine primo tempo. Insigne sciupa nel finale : Milan-Napoli: finisce in parità all’intervallo Lorenzo Insigne nel finale sciupa un’occasionissima, con Donnarumma che gli chiude lo specchio su un tiro rasoterra. FORMAZIONI UFFICIALI MILAN NAPOLI: C’è Callejon a sorpresa MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Hernandez; Krunic; Biglia; Paqueta; Rebic; Piatek; Bonaventura NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo; Maksimovic; Hysaj; Callejon; Allan; ...

Sconcerti : nel Napoli è in ballo la chiarezza su chi comanda - se De Laurentiis o i giocatori : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive della giornata di campionato di oggi. Milan e Napoli si incontreranno a San Siro alle 18. Sono sullo stesso livello da settimana, scrive. Hanno totalizzato 7 punti in 6 partite. “Il Milan è una squadra non ancora nata, il Napoli è una squadra probabilmente esaurita. Hanno anche problemi di gioco in comune. Sono entrambe leggere, senza grande personalità, manca chi inventi un calcio meno ...

Schwoch : ”Napoli? Nel 4-4-2 troppi giocatori adattati. Ci vorrebbe il seguente modulo…” : Schwoch: ora ci dovrebbe essere un cambio di modulo in favore di un 4-3-3. Secondo me è il sistema di gioco più adatto, anche se manca un vero regista, ruolo che può essere ricoperto da Elmas, Allan o Fabian Ruiz Schwoch NAPOLI – Stefan Schwoch, ex giocatore -tra le altre- del Napoli, è intervenuto a TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’, per parlare del caso Ronaldo, del Napoli e di altro. Queste le parole dell’ex ...

Milan - la carica di Pioli : “contro il Napoli propositivi - ho studiato come far segnare Piatek. Classifica appesa a Milanello” : Pioli carica il Milan in vista della sfida contro il Napoli: l’allenatore vuole una squadra proprositiva e rilancerà Piatek e forse anche Kessiè. E intanto arrivano i primi apprezzamenti su Ibrahimovic Il Milan riparte dopo la sosta, fortunatamente senza infortunati (ed è già un bene visto l’andazzo), consapevole di aver giocato contro la Juventus la sua miglior gara della stagione nonostante la sconfitta. Pioli è carico e ...