Il programma F35 va avanti | Guerini firma la Fase 2

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’Italia procede con ilF35. A darne l’annuncio è il ministro della Difesa Lorenzo. Il Lockheed Martin F-35 Lightning II, o Joint Strike Fighter-F35, è un caccia multiruolo monoposto di 5ª generazione.“Ho dato avvio alla2 delstesso, confermando ciò che era già stato definito e comunicato alla Direzione di, nella pianificazione del 2017, e mai modificato successivamente. Peraltro, la2 delrappresenta la condizione imprescindibile per l’auspicabile salto di qualità per il sito di Cameri, al fine di renderlo pienamente complementare allo stabilimento americano di Fort Worth, che è vicino al limite di saturazione della produzione”.Nel suo intervento alle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, il ministro ha detto che la seconda“offre ...

