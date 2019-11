Bonucci | ' L' Inter? Io penso alla mia squadra | con CR7 abbiamo parlato'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Leonardo, poco fa, ha presentato a Torino il suo libro "Il mio amico Leo" scritto in collaborazione con Francesco Ceniti. All'evento oltre ovviamente al numero 19 juventino erano presenti anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. A margine della presentazione del libro, scritto per combattere il bullismo, Leonardoha avuto modo di parlare anche dei temi riguardanti la Juventus. Il difensore, a TuttoJuve.com, ha raccontato che tutto il gruppo ha avuto modo di chiarire con Cristiano Ronaldo dopo quanto accaduto nella sfida contro il Milan: "Sì. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro". Al numero 19 juventino è stato anche chiesto un parere sulla sfida in campionato contro l': "Iomiamia società,noi l’obiettivo di dare il ...

