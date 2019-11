Bocca | “ora si può tornare a litigare liberamente tra giocatori e società senza troppi

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sembra un ricordo lontano, quello della vittoria del Napoli contro il Liverpool al San Paolo, scrive Fabriziosu Repubblica, eppure sono passati solo due mesi, due mesi in cui le cose sono molto cambiate e non come si sarebbe sperato. La differenza tra la squadra di Klopp e quella di Ancelotti appariva abissale prima dello scontro di ieri sera Sembra passato un anno da quando il Napoli di Ancelotti cominciò la sua Champions a metà settembre, dando una lezione di calcio ai campioni d’Europa. Ma da allora il Liverpool di Klopp è salito nella stratosfera, straprimo in Premier, tutte le partite vinte, City, Arsenal e Chelsea compresi, tranne un pareggio con lo United, a raffica anche in Champions. Il Napoli invece è sceso lì dove nessuno poteva immaginare, il campionato compromesso, la Champions come ancora di salvezza. E soprattutto la rottura con la: nel giorno della ...

