Bce | ong e 60 esperti scrivono alla Lagarde | “L’Eurotower elimini dal suo portafoglio gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo il pressing sulla Banca europea per gli investimenti perché smettesse di investire in progetti legati alle fonti fossili, anche le politiche della Banca centrale europea finiscono nel mirino degli ambientalisti. Un gruppo di organizzazioni tra cui Finance Watch e Fondazione Finanza Etica, insieme a una sessantina di docenti ed– c’è anche la firma di Enrico Giovannini, ex presidente Istat e numero uno di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – ha inviatoneo-presidente Christineuna lettera aperta in cui chiede che “senza ulteriore ritardo” l’Eurotower “si impegni a eliminare gradualmente gli asset ad alta intensità di carbonio dal suo, partendo immediatamente con quelli legati al carbone”. “E’ stato stimato che senza sforzi di mitigazione, i rischi collegati al cambiamento ...

