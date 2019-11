AriSLA festeggia 10 anni con due giornate dedicate alla ricerca sulla SLA

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Laitaliana compie nuovi passi in avanti nella lotta contro la SLA grazie anche agli studi finanziati da Fondazione, che interessano i meccanismi di insorgenza della malattia fino a quelli che testano nuove molecole atte a rallentare la sua progressione o che mettono a punto strumenti in grado di migliorare la qualità di vita delle persone. E’ quanto emerge dal Convegno scientifico, giuntosua settima edizione, che si è svolto al Rosa Grand Milano – Starhotels venerdì 23 e sabato 24 novembre: è stata un’edizione speciale in cui la Fondazione ha celebrato l’importante traguardo dei 10di attività al fianco della. Il Convegno ha registrato la presenza di oltre 250tori giunti da tutta l’Italia, di esperti internazionali e personalità del mondo imprenditoriale. Notevole anche la partecipazione ai lavori attraverso la diretta streaming. ...

