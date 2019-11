12 star che forse non sapevi avessero un’allergia

Da Mariah Carey a Steven Tyler : le star della musica che preferiscono i baby-partner : Da Mariah Carey a Steven Tyler: le star della musica che preferiscono i baby-partnerDa Mariah Carey a Steven Tyler: le star della musica che preferiscono i baby-partnerDa Mariah Carey a Steven Tyler: le star della musica che preferiscono i baby-partnerDa Mariah Carey a Steven Tyler: le star della musica che preferiscono i baby-partnerDa Mariah Carey a Steven Tyler: le star della musica che preferiscono i baby-partnerDa Mariah Carey a Steven ...

Pd come M5S : partiti che non sanno da che parte stare e sperano siano i militanti a dirglielo : L'ex segretario del Pd, Maurizio Martina, ha proposto di rimettere agli iscritti dem la scelta di stipulare o meno un nuovo contratto di governo con il M5S, a meno di una settimana da quando gli utenti Rousseau hanno sconfessato la linea di Luigi Di Maio, costringendo Beppe Grillo a scendere in campo per dire a tutti di lasciarlo in pace perché è lui il leader. Rimettere una decisione agli elettori non è una lezione di democrazia: piuttosto è la ...

In che ordine guardare i film di star Wars : E soprattutto: da dove iniziare per arrivare preparati all'ultimo film della saga, che esce a metà dicembre

Fondazione Open - Renzi : «Massacro mediatico - stessi pm che arrestarono i miei». Perquisito e indagato Marco Carrai : S'allarga ai finanziatori l'inchiesta della procura di Firenze sulla Fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, e...

Fondazione Open - Renzi : «Massacro mediatico - stessi pm che arrestarono i miei». Perquisito e indagato Marco Carrai : S'allarga ai finanziatori l'inchiesta della procura di Firenze sulla Fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, e...

Open - Matteo Renzi : "Un massacro mediatico. I pm? Gli stessi che arrestarono i miei" : "Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all'alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche 'colpevoli' di aver finanziato la Fondazione Open. Un'operazione in grande stile, all'alba, di forte impatto mediatico". Lo scrive Matteo Renzi in un lungo post su Fa

Fondazione Open - Renzi : «Massacro mediatico - stessi pm che arrestarono i miei» : La Fondazione Open avrebbe agito come articolazione di partito politico. È quanto ipotizza la procura di Firenze nell'inchiesta che oggi ha fatto scattare oltre 20 perquisizioni in varie...

star Wars Jedi : Fallen Order si aggiorna con la nuova patch che elimina i bug legati alla progressione : Il nuovo aggiornamento di Star Wars Jedi: Fallen Order corregge numerosi problemi trovati all'interno del gioco. Il protagonista della patch è il pianeta Dathomir, in cui, a causa di un bug, i giocatori non erano in grado di progredire nella storia. Il problema legato al burrone che alcuni dei giocatori non riuscivano a superare non avendo il doppio salto è stato rimosso.C'è anche un nuovo ponte che rende possibile l'accesso a una determinata ...

Quibi - la piattaforma streaming gigantesca che non esiste ancora ma è già piena di star : La storia è di quelle destinate ad un finale o immensamente tragico o felicissimo. Quibi, la piattaforma di streaming solo mobile che sarà lanciata il 6 aprile in America dopo ben più di un anno di battage e folle rincorsa a registi e attori noti, non è nemmeno online e già è un gigante, nasce grandissima, piena di soldi e star ma nessuno sa se potrà avere successo. Dietro Quibi c’è un nome che a Hollywood fa tremare le gambe: Jeffrey ...

Alisha Wainwright - la co-star che Justin Timberlake tiene per mano (ma «in modo innocente) : Alisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha WainwrightAlisha Wainwright, 30 anni tondi tondi, negli ultimi giorni è diventata «l’altra», ossia colei che è stata pizzicata su un balcone in compagnia di Justin Timberlake, 38. Certo, i due non erano da soli ma in compagnia del resto del cast del film – Palmer – che gli attori stanno girando insieme a New Orleans. Le ...

L’Arte Che Cura - al via la rassegna che insegna l’arte di star bene : Centinaia i partecipanti al vernissage d’inaugurazione de l’arte Che Cura, la manifestazione organizzata dall’Accademia Imago in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e col supporto di Optima Italia, che apre i battenti al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, dal 23 novembre fino al 1 dicembre. L'Arte che Cura, la mission l’arte Che Cura è giunta alla sua quarta edizione: “La mission – come ...

Bruno Vespa a Libero : "Le crisi sono una buccia di banana - Pd e M5s devono stare attenti anche alle sardine" : La fortuna nel giornalismo non esiste. Chi sostiene che ci sia, la confonde con il fiuto, che è invece la capacità di annusare gli umori delle persone e analizzare i piccoli segnali delle cronache per arrivare a una sintesi che ti permette di essere nel posto giusto al momento giusto. Così Bruno Ves

Mattarella : "Grazie a Liliana Segre che ci invita a non restare inerti davanti all'odio" : Il presidnete della repubblica, durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi ha Milano, si è rivolta a Liliana Segre per “un saluto particolare, ringraziandola per il messaggio che costantemente invia di non restare inerti di fronte all’odio e ai pregiudizi”.Alla cerimonia è stato presente anche Mario Monti, presidente della Bocconi,che ha definito Liliana Segre un “dono ...

300mila euro alla startup italiana che taglia i consumi delle case : Finale Premio Gaetano Marzotto 2019 (Foto: Premio Marzotto) È stato assegnato nella serata di venerdì 21 novembre il Premio Gaetano Marzotto che dal 2011 sostiene imprese e idee imprenditoriali innovative nel nostro Paese. Con oltre 500 iscrizioni, 45 startup premiate e quasi 2,5 milioni di euro complessivi di premi, anche quest’anno la giuria ha individuato alcune delle startup italiane più innovative all’interno di 15 categorie. Il prestigioso ...