Slavia Praga-Inter | doccia fredda per i nerazzurri | il Var annulla un gol a Lukaku e

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Che stangata per l’to il gol di: lopareggia su rigore Un finale del primo tempo amaro per l’nella sfida di questa sera valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Isono stati amaramente puniti dal Var: è stato infattito il radoopio di, al 36′, a causa di un fallo commesso in area nell’azione precedente da De Vrij, che ha costretto l’arbitro Marciniak ad assegnare il calcio di rigore a favore dello. Soucek ha dunque trasformato in rete il rigore, portando il match sulla parità. Che peccato….questo rigore proprio non ci voleva #pic.twitter.com/sK2eH58Cl6 — Cosmo (@cosmoalbacosmo) November 27, 2019 L'articoloper i: il Varun gol ae assegna un rigore agli ...

