Meteo Veneto | Arpav | a Novembre record per pioggia | neve e temperature DATI

La Protezione Civile regione Veneto ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. Valida dalle 14:00 del 26 novembre 2019 fino alle 14:00 del 30 novembre 2019 La fase più...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato l’allarme rosso per la piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato di Allarme) in relazione all’atteso transito dell’onda di piena del fiume Po fino alle ore 14 del 30 novembre prossimo. La fase operativa di ”Allarme” nella zona di Allertamento Vene-D (Po,Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige) è riferita al transito del colmo di ...

Allerta Meteo Veneto : allarme arancione per zone del Delta del Po - aree alpine e prealpine : La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità che conferma lo stato di preallarme (arancione) nelle aree del Delta del Po interessate dalla propagazione dell’onda di piena del fiume. Nel tratto Veneto dell’asta del Po il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture presenti. È ...

Maltempo - allerta Meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo Veneto : ancora maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla fino alle 20 : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso nella notte un nuovo bollettino, con il quale l’allerta rossa e arancione decretata su vari Bacini Idrografici è stata derubricata a Stato di Attenzione per criticità sulla rete idraulica principale e criticità Idrogeologica (allerta gialla), valido fino alle ore 20 di oggi su tutto il territorio ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nell’alto Piave e nell’area orientale fino a domani : Prosegue in Veneto l’ondata di maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora Allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di domani mercoledì 20 novembre, a causa delle precipitazioni che proseguiranno ...

Allerta Meteo Veneto : codice rosso su Alto Piave e Pedemontano per criticità idrogeologica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa un nuovo bollettino nel quale si dichiara l'”Allerta rossa” per criticità idrogeologica sul bacino idrografico Alto Piave e Allerta arancio sul bacino Piave Pedemontano. L’Allerta arancio per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarata su pressoché l’intero territorio. L’avviso di criticità ha validità dalle ore ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo nuova perturbazione tra sabato e domenica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione dell’evoluzione delle previsioni Meteo, ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica rossa (fase operativa di allarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi Bl, Tv Vr) e confermata su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno). Confermata la criticità idrogeologica arancione (fase operativa di pre-allarme) su Alto Piave ...

Allerta Meteo Veneto : confermata perturbazione e rischio frane : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento della situazione in base alle evoluzioni Meteo. Da ieri sera precipitazioni estese in tutta la Regione. La situazione attuale vede precipitazioni in spostamento da sud-ovest a nord-est che interessano gran parte del Veneto, anche con rovesci a tratti. Si è alzata rispetto al previsto la quota neve che sulle Prealpi a 1700/1900 m, ...

Maltempo - in Veneto è allerta Meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo 15 novembre : nubifragi - vento e neve - allerta rossa in Veneto : Le Previsioni meteo di domani 15 novembre indicano una giornata all'insegna del maltempo diffuso su tutto il centro nord, Particolare attenzione però sul nord est dove intensi nubifragi colpiranno in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nuovi episodi di acqua alta a Venezia, con valori massimi attorno ai 140 cm.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : piogge e forti venti in arrivo nelle prossime ore : Le previsioni di Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in Veneto indicano che dalla serata di oggi, giovedì 14 novembre, sono previste le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e intensificazione nella notte. Domani, venerdì 15 novembre, tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti su ...