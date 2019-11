Come ti cambio l’ufficio in senso smart | cinque passaggi chiave

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) di Luca Brusamolino* Ho già avuto modo di parlare su questa pagina diworking, un concetto molto più ampio del lavoro da casa e che riguarda anche il re-layout degli uffici. Maiin questi ultimi anni, infatti, la crescita costante di modalità lavorative e organizzative più flessibili sta portando molte aziende a ripensare i propri luoghi di lavoro e trasformarli inoffice risparmiando in termini di metri quadri e creando ambienti più attrattivi e produttivi.sta cambiando? Il layout tradizionale degli uffici è caratterizzato da un forte legame con l’organizzazione gerarchica dell’azienda e vede l’alternarsi di uffici chiusi per i manager (di dimensione crescente in base al livello), postazioni in open space per lo staff e sale riunioni per i momenti di incontro. La postazione è assegnata e fissa e questo, nonostante un lavoro sempre più mobile, non ...

manfred86331038 : RT @Teresat14547770: i clandestini africani ( che continuano a chiamare, ingiustamente migranti) li fanno entrare per spacciare, violentare… - Giuseppone25 : RT @5e5curioso1965: #nonPossiamo vivere in eterno, come foglie su un albero, come soldati ad un turno di guardia, dobbiamo lasciare il po… - EnricoAncillott : RT @Teresat14547770: i clandestini africani ( che continuano a chiamare, ingiustamente migranti) li fanno entrare per spacciare, violentare… -