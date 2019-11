Terremoto in Albania nella notte | crolli | vittime e dispersi

Terremoto in Albania : scossa di 6.5 con decine di feriti. Sisma avvertito in Puglia - Basilicata - Campania e Abruzzo : DURAZZO - .È di almeno 150 feriti al momento il bilancio del forte Terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla...

Forte Terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...

Violento Terremoto in Albania : paura anche in Puglia - Campania e Basilicata. Crolli e feriti - si temono morti [LIVE] : Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania. In base alle segnalazioni giunte al servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV, il sisma è stato avvertito nel nostro Paese soprattutto a Bari, Lecce, Brindisi, Napoli, Matera, ...

Violento Terremoto in Albania : paura anche in Puglia - Campania e Basilicata. Crolli e feriti [LIVE] : Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania. Dopo la forte scossa sulla costa nord dell’Albania, i media locali riferiscono di gente scesa in strada in preda al panico, numerosi danni agli edifici e di decine di persone giunte in ospedale con ...

Albania - Terremoto di magnitudo 6.5 : 04.55 Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (3:54 in Italia)la costa settentriole dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'INGV italiano e dell'USGS americano il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. La scossa è stata sentita anche a Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni ...

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5 - 2 : crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro è stato vicino alla...

Terremoto OGGI ALBANIA M 5.2/ Ultime scosse - sisma avvertito anche in Puglia : TERREMOTO OGGI ALBANIA di magnitudo 5.2, Ultime scosse: il sisma è stato avvertito anche in Puglia, in particolare nella zona del Salento

Albania - scossa di Terremoto vicino Korca : ci sono danni ad edifici - gente in strada : Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Albania, precisamente nei pressi della città di Korca, tre chilometri a nord-est del villaggio di Devis Miras. Secondo quanto riferisce l'istituto sismologico albanese, la scossa ha avuto una magnitudo pari a 5.2 sulla scala Richter. Al momento non ci sono notizie di persone rimaste ferite o di vittime, ma a quanto pare il terremoto ha provocato alcuni danni agli edifici e la ...

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5.2 : danni e gente in strada : Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro del Terremoto è stato localizzato vicino alla città di Korca, nell'Albania centro-meridionale, non lontano dai confini con Grecia e Macedonia. Centinaia di persone si sarebbero riversate in strada impaurite ma al momento, secondo i media locali, fortunatamente si registrano solo danni materiali.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Albania : panico in numerose città - gente in strada : Una scossa di terremoto (magnitudo 5.2 secondo i media locali, magnitudo 4.7 per il Centro Euro-Mediterraneo) è stata registrata questa mattina, alle 05:25 UTC, in Albania. L’Istituto sismologico albanese ha localizzato l’epicentro vicino alla città di Korca, nell’est del Paese, a 25 km di profondità. Al momento si registrano solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma è stato avvertito in molte ...

Albania : intensa scossa di Terremoto all'alba - paura anche in Grecia : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 1 novembre 2019, esattamente alle 06.25, sull'entroterra dell'Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...