Sardine | per non finire come il popolo viola | devono tener fuori i partiti

Sardine - per sfuggire alla rete della ‘Bestia’ occorre nuotare insieme. Un po’ come fa Nemo : Per analizzare il fenomeno delle piazze inondate di Sardine bisogna ricorrere a una citazione cinematografica: una scena, in particolare, che noi genitori abbiamo spiegato più volte ai nostri figli mentre guardavamo insieme il film. Si tratta della nota pellicola di animazione della Pixar, alla ricerca di Nemo, e la scena in questione è quella della fuga dalla rete. Rappresenta perfettamente ciò che sta accadendo, mostrando l’enorme potenziale ...

Sardine a Rimini - oltre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

Sardine - Giorgia Meloni : "Sono la sinistra del Pd che manifesta senza bandiere perché se ne vergogna" : Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori

Sardine - il sondaggio bomba : "Potenziale elettorale del 15 per cento" : Secondo un sondaggio di Noto il potenziale elettorale del movimento delle Sardine è addirittura del 15 per cento. Salvini...

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare”. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Sardine - per Sallusti fasciocomunistelli e allevati nel Pd - Cacciari e Cuperlo : 'Magari' : Il fenomeno delle 'Sardine' è un tema che sta diventando preponderante in diversi talk televisivi. Nel corso di 'Otto e mezzo' a confrontarsi sul cosa stia muovendo così tante persone nel manifestare il proprio dissenso verso, ad esempio Matteo Salvini, si sono confrontati tre opinionisti della scena politica: il giornalista Alessandro Sallusti, il filosofo Massimo Cacciari e l'esponente del Partito Democratico Massimo Cuperlo. Quest'ultimo ha ...

Sardine - Sallusti : “Sono fasciocomunistelli. Secondo me sono allevati nell’acquario del Pd”. Cacciari e Cuperlo in coro : “Magari” : “Sardine? sono solo fasciocomunistelli. sono rimasto perplesso nel leggere il loro documento fondativo, dove dicono che la Lega ha il diritto di parola, ma non diritto d’ascolto. E non ce la raccontano giusta, perché Secondo me sono delle Sardine allevate nell’acquario del Pd“. sono le parole pronunciate nel corso di “Otto e Mezzo”, su La7, dal direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che in un suo ...

Piacenza - prof pronto a bocciare gli studenti che manifestano con le Sardine. Il ministro Fioramonti : "Per lui sospensione immediata" : In rete le parole choc di Giancarlo Talamini Bisi. E sul suo sito quel manifesto: "Sì, sono razzista e me ne vanto"

Un prof attacca le Sardine - poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno : Il suo profilo Facebook non è più raggiungibile e i post sono stati cancellati. Ma quello che ha scritto un professore di Italiano e Latino di una scuola del Piacentino è rimasto immortalato da foto e screenshot causando un'ondata di polemiche. Giancarlo Talamini Bisi ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'evento delle sardine di Fiorenzuola e scrive: “Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle ...

Crozza - il monologo del comico : “Sardine? Sono anticorpi per guarire dalla Salvinite - funzionano come ‘anti-idiotico’” : “Le Sardine? Pensate: per mesi abbiamo visto Salvini ingollarsi qualunque cosa, dalla Nutella al formaggio di fossa, e solo ora scopriamo che è intollerante al pesce azzurro“. Esordisce così Maurizio Crozza, nel suo monologo di apertura di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. E aggiunge: “Io non so se le Sardine avranno un futuro. Qualcuno dice che siano un movimento ingenuo. Però ...

Le Sardine per ora sembrano più furbe di Salvini : Il movimento delle sardine, per ora, mi piace. La scelta di definirsi in modo soltanto negativo, attraverso il rifiuto della Lega di Salvini e della sua propaganda e attraverso la negazione di una affiliazione partitica, mi sembra avere precise e condivisibili ragioni. Le sardine hanno emesso un manifesto alquanto vago, che se non altro costituisce un timido tentativo di fare cultura politica in un paese nel quale la cultura politica è ...

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “Sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Sondaggi Emilia Romagna - effetto Sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre. Queste l