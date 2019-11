Napoli | le multe di ADL | per Insigne il conto più salato

Gazzetta : le cifre delle multe di tutti i calciatori del Napoli : Il presidente De Laurentiis è tornato a Napoli e con lui le raccomandate sono partite ieri mattina dall’ufficio di Bologna dell’avvocato Grassani. Ora di dovrà attendere la decisione del Collegio arbitrale che dovrebbe arrivare entro febbraio. La Gazzetta dello Sport ha calcolato, in base agli stipendi di ciascun calciatore del Napoli, a quanto dovrebbero ammontare le multe Chi pagherà più di tutti per l’ammutinamento ...

Multe ai calciatori del Napoli - quanti soldi devono pagare i giocatori per l’ammutinamento? Che salasso per Insigne e Mertens : Oltre due milioni di euro complessivi. Questa è l’entità della salatissima multa impartita da Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, nei confronti dei suoi giocatori: ieri sono ufficialmente partite le 24 raccomandate indirizzate ai calciatori che hanno disobbidito all’ordine del ritiro imposto dal numero 1 della compagine partenopea, l’ammutinamento dello scorso 5 novembre dopo la partita contro il Salisburgo in ...

Multe ai calciatori del Napoli – Tutti gli importi – FOTO : Il sito Eurosport pubblica l’ammontare delle Multe comminate ai calciatori del Napoli Multe calciatori Napoli – Tramite Twitter, Eurosport, pubblica l’importo della multa per ogni singolo giocatore: “Il presidente azzurro non si è fermato agli avvertimenti e oggi ha fatto partire i procedimenti disciplinari: in ballo oltre 2 milioni di euro La resa dei conti è arrivata. Nel corso della mattinata, dalla sede ...

Napoli - De Laurentiis fa partire multe per 2 - 5 milioni : stangata di 200 mila € per Allan : Come già anticipato nei giorni scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la sua parola ed ha fatto partire le raccomandate con le relative sanzioni per i suoi giocatori. Sanzioni che fanno chiaramente riferimento ai comportamenti assunti dai calciatori azzurri durante "l'ammutinamento" ed il rifiuto di seguire lo staff tecnico in ritiro. Il patron del Napoli ha ritenuto questo atteggiamento poco professionale, irrispettoso delle ...

Napoli - scattano le multe : 200mila euro per Allan - stangati tutti gli altri. De Laurentiis dichiara guerra : Tutto come previsto. scattano le multe al Napoli. E che multe. Aurelio De Laurentiis ha dato l'ok ai suoi collaboratori per l'invio delle raccomandate per l’attivazione del Collegio arbitrale e per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento nei confronti dei suoi giocatori, rei di "ammu

Multe Napoli ai giocatori : quanto dovranno pagare? Stipendio dimezzato per Allan? Pugno durissimo di De Laurentiis : Aurelio De Laurentiis mantiene il Pugno di ferro, ed oggi al suo ritorno in Italia, passerà dalle parole ai fatti: secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, il presidente del Napoli non ha cambiato idea e procederà a richiedere i risarcimenti ai calciatori del club partenopeo dopo l’ammutinamento ed il rifiuto di andare in ritiro, come imposto dalla società dopo risultati poco brillanti. Si parla di una decurtazione ...

Napoli - De Laurentiis non fa sconti! Multe shock ai giocatori ammutinati : per Allan 200.000 euro : De Laurentiis pronto a multare i giocatori ammutinati dopo la gara contro il Salisburgo: Allan pagherà 200.000 euro Aurelio De Laurentiis non dimentica. Di ritorno dagli States, il presidente del Napoli ha preso la sua decisione in merito alla punizione da infliggere ai giocatori protagonisti del famoso ammutinamento successivo alla gara contro il Salisburgo. De Laurentiis ha dato l’ok ai propri collaboratori per procedere all’invio delle ...

Napoli - è il giorno delle multe : i senatori pagheranno di più : È il giorno della resa dei conti. Oggi ventiquattro lettere di contestazione verranno spedite dalla sede di via XXIV Maggio di Roma ad altrettanti calciatori del Napoli per essere notificate...

Multe per i calciatori del Napoli. E scatta contenzioso legale : Quella in arrivo e' destinata a diventare una settimana cruciale per i destini del Napoli. Dalla crisi tecnica si sta infatti per passare al contenzioso legale. Da Los Angeles torna in Italia Aurelio De Laurentiis e sara' formalizzata presso il Collegio Arbitrale la richiesta di multa per i giocatori che la sera di Napoli-Salisburgo di Champions interruppero unilateralmente il ritiro deciso dalla societa', che sarebbe dovuto continuare fino alla ...

Mattino : Napoli - stipendi bloccati finché non saranno quantificate le multe : “Meritiamo di più” hanno intonato i tifosi del Napoli sugli spalti di San Siro ieri, riporta il Mattino, ma anche il presidente De Laurentiis sembra della stessa idea. Non l’ha convinto la prestazione dei suoi calciatori e ancora di più non lo ha convinto il loro carattere. Il presidente non intende far passare sotto gamba l’ammutinamento nei confronti del ritiro che aveva stabilito Nessun ripensamento: per De Laurentiis ...

Linea dura del Napoli : multe per 2 - 5 milioni ai giocatori : Napoli multe giocatori – Alla fine ha vinto la Linea dura di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha deciso di non fare sconti ai propri calciatori e, come riporta “Il Corriere dello Sport”, lunedì mattina farà partire le raccomandate per punire i tesserati che dopo Napoli-Salisburgo decisero di disertare il ritiro imposto dal club, non […] L'articolo Linea dura del Napoli: multe per 2,5 milioni ai giocatori è stato realizzato da Calcio ...

CorSport : Napoli - per i calciatori in arrivo multe variabili fino al 50% : Lunedì prossimo saranno 20 giorni dall’ammutinamento e anche la data ultima per la richiesta di sanzioni da parte del presidente De Laurentiis alla sua squadra. Se tutto appare calmo e silente in queste ore, come scrive il Corriere dello Sport, è solo perché Aurelio ha imposto a tutti, perfino a se stesso il silenzio ad oltranza. Ma questo silenzio non lascia trapelare alcuna calma. Il presidente è partito subito dopo il fattaccio di ...

Giuffredi : “Multe ai calciatori? Ci difenderemo. La prima mossa deve farla il Napoli” : A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj e di Mario Rui. Sul portoghese ha dichiarato: “L’infortunio lo ha frenato. Non ha mai avuto la serenità per curarsi bene. Mi auguro che adesso possa curarsi bene e tornare in campo. Se sta bene, può fare molto bene”. Su De Laurentiis e la favola dello sceicco pronto a comprare il Napoli: “Sono tifoso della mia città, il Napoli è una parte della mia ...

CorSort : il Napoli pensa a una riduzione di stipendi del 25%. Più di un milione lordo complessivo di multe : Secondo quanto scrive il CorSport, il Napoli ha intenzione di punire gli ammutinati con una riduzione dello stipendio superiore al 5% ipotizzata in un primo momento. Il club vuole ricorrere al collegio arbitrale, così come consentito dall’accordo collettivo tra Figc, Lega Serie A e Assocalciatori. All’articolo 11 comma 3, il testo recita: “La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità ...