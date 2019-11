Maltempo nel Veneziano | strada viene inghiottita in una voragine

Maltempo Lombardia : crollati 50 metri di strada nella Bergamasca : Oltre 50 metri di muro e strada sono crollati vicino al deposito degli autobus di linea, a centocinquanta metri dall’inizio della pista ciclabile di Piazza Brembana (Bergamo). Circa 300 metri cubi di terra e cemento sono collassati per 8 metri, forse a causa del Maltempo delle ultime settimane. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Grazie al cane Layla, un border collie appartenente al gruppo cinofilo alpini Argo, si è potuto escludere ...

Maltempo - piena del Po : un centinaio di evacuati nel Parmense : In provincia di Parma sono oltre un centinaio le persone evacuate in considerazione del transito della piena del Po. La prefettura rende noto che “alla luce delle rilevazioni agli idrometri di Piacenza e Cremona, l’Aipo stima livello e portata delle acque superiori alla piena del 2014, che aveva allagato anche le golene chiuse. Pertanto sono concreti i rischi sia di sormonto degli argini che le infiltrazioni, i sifonamenti o ...

Per il consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel Maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo Valle d’Aosta : scialpinista disperso nella valle di Champorcher : Uno scialpinista 55enne risulta disperso sulla Cimetta Rossa (2.495 metri), nella valle di Champorcher. E’ stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Ieri è stato effettuato un sopralluogo con i gatti delle nevi della Monterosa ski, arrivati fino a quota 2.200 metri. Oggi è previsto un sorvolo in elicottero. L’itinerario su Cimetta Rossa prevede un tratto lungo le piste di sci, che in questo periodo non sono né ...

Maltempo : in calo il Po e il Ticino nel pavese : Sta lentamente rientrando la situazione di emergenza in provincia di Pavia legata allo stato di Po e Ticino. Dopo aver raggiunto il picco massimo nel pomeriggio di oggi, il livello dei due fiumi ha iniziato a scendere in serata. Alle 21.30, al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po era sceso a 5,66 centimetri sopra lo zero idrometrico. In calo anche il Ticino a Pavia dopo che la scorsa notte era esondato invadendo via Milazzo, la ...

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

L'allerta Maltempo e il più grande furto d’arte nella storia del Dopoguerra : DALL'ITALIA Il governo promette 11 miliardi per proteggere il territorio. Permane l’allerta rossa su gran parte di Emilia-Romagna e Lombardia. Apprensione per il Po, a Pavia è esondato il Ticino. Il governatore del Piemonte Cirio parla di “bollettino di guerra”. In Liguria danni per 330 milioni di

Maltempo Sardegna : masso sulla strada nell’Oristanese : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada provinciale 11, tra Ula Tirso e Ghilarza, nell’Oristanese, chiuso dalle prime ore del mattino per la caduta di un masso di almeno quattro metri cubi dal costone roccioso. Al momento del crollo, avvenuto durante la notte, quel tratto di strada a poche centinaia di metri dall’ingresso del paese era fortunatamente deserto. Lo smottamento – spiegano – è stato favorito ...

Maltempo Calabria - esonda un torrente nel vibonese : anziani salvati dai Carabinieri : Momenti di paura oggi per due anziani di Pizzo, in Calabria, regione che ieri è stata devastata da un’ondata di Maltempo che ha causato svariati danni. A causa della pioggia, un torrente ha rotto gli argini e ha causato l’allagamento dell’abitazione e dell’agrumeto della coppia in contrada “Pirari”. Il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione ha evitato il peggio. Con l’aiuto degli altri ...

Maltempo - nel Pavese Po e Ticino in calo : 19.06 A 20 ore dall'esondazione del Ticino in Borgo a Pavia, il fiume sta calando la portata ritirandosi lentamente così come il Po che ha raggiunto quasi sei metri la scorsa notte. I rilievi hanno confermato come il Ticino perde di volume e conferma la tendenza al calo portandosi a 3.75 metri. Stessa sensazione per il Po che al Ponte della Becca è calato a 5.80 metri, mentre a Spessa Po si trova a 6.90 metri.

Maltempo : sale il livello di allerta per il Po nel cremonese : Da arancione a rosso: più passano le ore, più cresce il Po e più sale il livello dell’allerta fra Cremona e il cremonese, costretti ancora una volta ad osservare con crescente preoccupazione la piena del fiume, che alle 17 aveva raggiunto i 3.5 metri sopra lo zero idrometrico alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro che collega la città al Piacentino. Sarà una lunga notte di allarme e di veglia, nelle golene della ...

Maltempo : nel Biellese 60 interventi della Protezione Civile : Sono stati 60, in meno di 48 ore, gli interventi dei volontari della Protezione Civile a causa del Maltempo, a Biella e provincia. In tre giorni sono stati registrati 375 mm di acqua (quantitativo medio di quasi tre mesi). Sono stati 15 i volontari che, alternandosi nei turni, hanno monitorato il territorio e ieri sera alle 22, dopo 36 ore di monitoraggio, ha chiuso la sala operativa. Ancora oggi si e’ comunque svolto un sopralluogo: in ...

Maltempo Sardegna : chiusa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

Maltempo : nel Cuneese ancora 35 provinciali interrotte : Finita l’ondata di Maltempo, restano pesanti le conseguenze sulla viabilità anche nel Cuneese. Le strade provinciali chiuse o con limiti alla circolazione dei mezzi pesanti sono 35, informa la Provincia di Cuneo. In 6 casi si tratta di pericolo valanghe (in Valle Po, Vermenagna, Maira e Varaita), nei restanti interruzioni per frane, allagamenti o fiumi a rischio di esondazione. Le chiusure riguardano sia tratti in pianura, come a ...