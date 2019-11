Il momento del Napoli è difficile

Violento terremoto in Albania : il momento della scossa da una telecamera di sorveglianza : La violenta scossa di terremoto che ha colpito nella notte l'Albania ed ha fatto tremare anche il Sud Italia, è stata ripresa da diverse telecamere. In questo video che vi mostriamo, i terribili...

Alitalia - Patuanelli certifica fine della cordata : “Al momento non c’è soluzione di mercato”. Conte : “Valutiamo alternative” : Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo ...

Buon compleanno Leonardo Pavoletti - il grave infortunio nel momento migliore della carriera : Non solo Manolo Gabbiadini, oggi è il compleanno di un altro attaccante, stiamo parlando di Leonardo Pavoletti. Si tratta di un attaccante completo, forte fisicamente e molto bravo nel far salire la squadra, la sua principale qualità è però il colpo di testa, nel dettaglio è quasi insuperabile in questo fondamentale, la media realizzativa è impressionante. Arriva tardi nel calcio che conta, le prime esperienze sono infatti con ...

Marco Bocci dopo la malattia : «Mi godo ogni momento della vita» : Amici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il serale: Marco Bocci e Laura ChiattiAmici 17, il ...

Roma - si rafforza la tesi che Anastasyia non fosse con Luca Sacchi al momento dello sparo : Continuano serrate le indagini dei carabinieri intorno all'omicidio di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni ucciso al rione Appio Latino di Roma il 23 ottobre scorso nel corso di una sparatoria. La prima ipotesi che gli inquirenti hanno preso in considerazione è stata quella di una rapina finita male anche perché, in un primo momento, la ragazza di Luca, Anastasyia Kylemnyk, ha dichiarato appunto che i due fossero stati aggrediti proprio ...

Maltempo - Ministro Costa : “E’ il momento di aprire mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio” : “La messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti del dissesto idrogeologico, a chi ha perso la casa. E’ il momento di aprire i mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio, il Parlamento approvi in fretta il piano“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a “Il ...

Diana Del Bufalo - Paolo Ruffini conferma la crisi : “È un momento difficile” : Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo dopo le parole pubblicate qualche giorno fa dall’attrice che era apparsa molto provata su Instagram. La coppia è legata da diversi anni dopo l’incontro sul palco di Colorado e diverse collaborazioni. Lontano dai riflettori e molto attenta alla privacy, Diana aveva scelto i social per raccontare il suo malessere. “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più ...

Caso Loris Stival : Veronica Panarello - il momento della verità è arrivato : Oggi c’è grande attesa per la possibile condanna definitiva in Cassazione di Veronica Panarello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ammazzato il figlio Loris e già condannata nei primi due gradi di giudizio. Il legale della presunta assassina si è opposto alla richiesta di 30 anni di reclusione fornendo motivazioni in merito. “La ragione non è un lume, ma un lumicino. Noi solo questo abbiamo per entrare e procedere nelle tenebre. ...

L'oroscopo del 22 novembre : cambiamenti per il Leone - momento di revisione per la Bilancia : La terza settimana del mese di novembre sta per volgere al termine. Vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni, per la giornata di domani venerdì 22 novembre. Durante le prossime ore alcuni cambiamenti potrebbero attuarsi all'interno della sfera professionale del Leone, mentre per la Bilancia è giunto il momento di fare pulizia e ristabilire le proprie priorità. ...

