Carenza di ferro | un problema poco conosciuto | da prendere sul serio I sintomi e segnali

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Nel mondo, 1 persona su 3 soffre didi, con o senza anemia1: una condizione che può essere anche molto debilitante e, se prolungata e non adeguatamente trattata, portare a gravi conseguenze per la salute di chi ne soffre. A causa di una sintomatologia aspecifica – affaticamento, pallore, fragilità alle unghie, perdita di concentrazione, irritabilità e, in alcuni casi, picacismo (desiderio di ingerire cose non commestibili come argilla e ghiaccio) sono ipiù comuni2,3– lamarziale resta une sotto diagnosticato, e se ne sottovalutano le implicazioni di salute. La Giornata delladi(Iron Deficiency Day), che si celebra ogni anno il 26 novembre, è nata nel 2015 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul ruolo di questo oligoelemento essenziale per la vita e su cosa può accadere se i livelli dinon sono ...

