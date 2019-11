Vittorio Sgarbi e le sbroccate in tv | Cecchi Paone a Non è l' Arena | Cosa lo

Vladimir Luxuria replica in lacrime a Vittorio Sgarbi a Domenica Live : «Non sarò mai più in studio con lui» : «Sarei dovuta venire qui per fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di chiudere la questione a tarallucci e vino, volevo venire a fare chiarezza su quello che è accaduto con Vittorio Sgarbi». Vladimir Luxuria, in studio a Domenica Live, racconta la lite con Vittorio Sgarbi, avvenuta nei giorni scorsi a Live – Non è la d’Urso. Sgarbi aveva precedentemente dichiarato di aver conosciuto Luxuria quando «batteva per strada» e poi, quel ...

Domenica Live - Vladimir Luxuria replica a Vittorio Sgarbi e chiarisce con la D'Urso : "Mi sarei aspettata una tua reazione più dura e severa nei suoi confronti" : Vladimir Luxuria è stata ospite di Domenica Live dopo lo scontro e le polemiche tra l'opinionista e Vittorio Sgarbi a "Live Non è la D'Urso". "Voglio cominciare ringraziando delle persone, avrei dovuto fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di tornare facendo un balletto. Voglio ringraziare il coreografo, i ballerini che hanno capito il motivo per cui non potevo venire qui a fare il balletto. Sono voluta venire qui per chiarire ...

Tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria volano parole grosse dalla D’Urso : Durante la diretta del programma “Live non è la D’Urso” è scoppiata una lite furiosa tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria: «Lo hai detto tu che ti prost…tuivi, non mi rompere il ca**o». Vittorio Sgarbi nell’uno contro tutti insieme a Vittorio Feltri si trova di fronte a Vladimir Luxuria dando il via ad una discussione molto animata. Ina una delle ultime ospitate di Vittorio Sgarbi da Barbara D’Urso, aveva detto che Vladimir ...

Live non è la D’Urso - Vittorio Sgarbi sbotta contro Vladimir Luxuria : “Tu eri una prostituta! Hai il c***o! Eri o no un uomo?” : Scintille in studio a Live non è la D’Urso tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Quello che doveva essere un confronto tra i due si è trasformato infatti in una lite furibonda. Tutto è partito da una dichiarazione rilasciata qualche tempo fa dal critico d’arte che associava l’ex parlamentare alla prostituzione: parole forti, che Sgarbi non solo non ha smentito ma ha rilanciato sostenendo di averlo letto in un’intervista ...

Vittorio Sgarbi - la lite a Live con Vladimir Luxuria degenera : “Ce l’hai il c… o no? Non mentire!” : Uno scontro durissimo a Live Non è la D’Urso con protagonisti Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Il primo era insieme a Vittorio Feltri di fronte alle famose sfere e dopo aver discusso delle esagerazioni di Feltri, il dibattito si è spostato sulle passate dichiarazioni di Sgarbi sul conto di Vladimir. Nel dettaglio, in una puntata di Live di mesi fa, Sgarbi aveva dichiarato di aver visto per la prima volta Vladimir Luxuria “battere travestita ...

