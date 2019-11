Vip “scostumate” | ecco quelle che si mettono in bikini a novembre

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 25 novembre 2019) Non sarà certo il freddo pungente dell’autunno a impedire alle vip di sfoggiarestriminziti. C’è chi è partita per i Paesi caldi come Giorgia Palmas o Diletta Leotta, chi si rilassa alle terme come Elena Morali o Michela Coppa… ma tuttein mostra sui social le loro curve sinuose. Non mancano Emily Ratajkowsky, Belen Rodriguez, Taylor Mega, Elena Santarelli…