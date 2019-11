TIM estende il servizio Sempre Sicuro Display ai dispositivi rateizzati

Sicilia : Cna sollecita Ars - 'estendere concessioni demaniali maritTIMe a 2033' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Accelerare l'iter per l'estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime in Sicilia. E' questa la richiesta avanzata dal Cna Balneari Sicilia durante l'audizione in IV Commissione Ars, alla presenza dell'assessore regionale al Territorio Totò Cordaro. con all’o