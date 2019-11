Migranti | in un video le urla dei bambini in mare dopo il naufragio a Lampedusa

Migranti - a Lampedusa bambina salvata tra le onde. VIDEO : Un VIDEO diffuso dalla Guardia Costiera mostra le operazioni di salvataggio di una bambina, di quasi un anno, tra le onde alte del mare in burrasca. Il salvataggio è stato effettuato dal soccorritore marittimo "Rescue Swimmer" della Guardia Costiera. Le condizioni meteo-marine nell’area di Lampedusa, nelle ore in cui è stata effettuata l'operazione, sono molto cattive, con onde alte fino a 4 metri. Il naufragio arriva a pochi ...

Ventimiglia - Migranti respinti trattenuti dalla polizia francese in container. Attivisti diffondono video girati all’interno : “Condizioni disumane” : Un richiedente asilo respinto della Francia verso l’Italia è riuscito nell’intento, finora fallito a diversi avvocati e eurodeputati che, in questi mesi, hanno chiesto più volte senza successo di poter verificare lo stato di detenzione dei migranti trattenuti nei container di ponte San Luigi tra Mentone e Ventimiglia. Le immagini, registrate con un telefono che il giovane è riuscito a nascondere alla perquisizione della polizia di frontiera, che ...

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a Migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola giocattolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

Il premier vede la Cancelliera Merkel : «Serve gestione europea dei Migranti» Video : Il premier italiano incontra la Cancelliera a Roma: impegno comune per migranti, crescita, occupazione. Sul tavolo anche l’Ilva

Balli choc al corteo pro Migranti "Salvini piazzale Loreto". VIDEO : E’ 12 ottobre scorso e il corteo sfila per la zona est di Milano verso il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. E’ una manifestazione promigranti aperta dallo striscione “Contro i Cpr e i decreti sicurezza. Segui su affaritaliani.it

Trovati 39 cadaveri in un camion a est di Londra : forse sono Migranti Video| Foto : Si tratterebbe di migranti: il mezzo proveniva dalla Bulgaria. Tra le persone morte c’è anche un adolescente. Alla guida c’era un 25enne dell’Irlanda del Nord

