Massa | distrutta per la sesta volta la statua in memoria di Cristina Biagi | uccisa dal

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Alla vigilia della giornata internazionale sulla violenza contro le donne è stata danneggiata per la- apparentemente in modo involontario - la scultura dedicata acrata dall'ex marito il 28 luglio del 2013. A quanto pare i danni sarebbero stati causati accidentalmente da dei ragazzini.

Corriere : Distrutta per la sesta volta la statua per donna uccisa dal marito - bianca_caimi : RT @rotanicolas: #Massa, distrutta per la sesta volta la statua per Cristina Biagi uccisa dal marito. Il sindaco minimizza? Mai sottovaluta… - fulvioschiavone : Massa, distrutta per la sesta volta la statua per Cristina Biagi uccisa dall’ex marito - -