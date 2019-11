Liverpool-Napoli | possibili 11 in campo | Fabian Ruiz e Lozano probabili titolari

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Da oltre un mese ilnon raccoglie i tre punti in un match ufficiale e tale crisi di risultati sembra figlia del caos venutosi a creare tra dirigenza, calciatori ed allenatore. Aurelio De Laurentiis ha difatti esternato il proprio malcontento dopo che la squadra ha deciso di boicottare il ritiro facendo alludere amulte per i calciatori sovversivi. Mercoledì 28 novembre alle ore 21:00 si giocheràed i partenopei avranno la grande opportunità di ripetere l'impresa dello scorso 17 settembre, quando al San Paolo uscirono vincitori per 2-0 (Mertens su rigore e Llorente nel finale) proprio contro i Reds. Vincendo, infatti, la compagine di Carlo Ancelotti si assicurerebbe il pass per gli ottavi di Finale della massima competizione europea. In caso di pareggio, invece, gli azzurri dovrebbero sperare che il Salisburgo non vinca contro il Genk per passare ...

