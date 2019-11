Incidente Paternoster | il Ct Salvoldi | ‘Trascinata per 20 metri sul cofano’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lo scorso weekend è stato nero per i ciclisti in allenamento o semplicemente in giro sulle strade italiane. Nell’ennesima sequenza di incidenti sono entrati anche alcuni volti noti del ciclismo. In Piemonte la primatista dell’ora Vittoria Bussi è stata investita da una macchina mentre si stava allenando, per fortuna senza riportare conseguenze serie e nessuna frattura. In Francia è toccato al professionista della Arkea Elie Gesbert fare i conti con un automobilista che lo ha sorpassato, agganciandolo con lo specchietto e buttandolo a terra. Anche Gesbert è riuscito a cavarsela senza fratture, mentre peggio è andata a Letizia: ‘Niente Coppa del Mondo in Australia’ La, pluricampionessa europea e mondiale tra ciclismo su pista e su strada, era appena rientrata da una vacanza e stava riprendendo la preparazione in vista della ripresa agonistica. Venerdì ...

Federciclismo : Non ci sono più parole!! In bocca al lupo a @LetyPaternoster per un pronto recupero - sportface2016 : FOTO | Letizia #Paternoster dopo l'incidente: 'Gesso più comodo in arrivo, poi si lavora' - zazoomblog : Ciclismo come sta Letizia Paternoster dopo l’incidente? Prognosi di 30 giorni l’azzurra annuncia l’arrivo di un nuo… -