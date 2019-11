Icardi Juventus | colpo possibile | spunta la clausola a favore dei bianconeri

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Juventus su Mauro Icardi - la clausola nel contratto : ecco come lo vuole strappare all'Inter : Non è una novità che la Juventus sia solita programmare con largo anticipo il mercato. E ciò, probabilmente, costituisce il segreto del successo della squadra bianconera in questi ultimi anni. In tal senso, in estate è possibile una rivoluzione offensiva, con Mauro Icardi in cima alla lista dei desi

Icardi Juventus : Inter lontana - deciso il futuro dell’argentino : Icardi Juventus – Arrivano direttamente dalla Francia le principali novità in merito al futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riferito da buzzsport.fr, nonostante il corteggiamento passato della Juventus, Icardi non tornerà in Serie A. Questo quanto filtra in ambienti ben informati oltralpe. Il ragazzo sembra essersi adattato perfettamente alle dinamiche della Ligue 1, ed il club è felice ...

Icardi - frecciatina all'Inter : 'La Juventus rimane il top' : La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti. Di recente la Gazzetta dello ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Mercato Juventus - Icardi e Pogba : pronto un piano per portarli a Torino : Mercato Juventus – Il Mercato non si ferma mai. Dopo una sessione estiva altalenante, Paratici vuole portare a Torino altri fuoriclasse del calibro di Ronaldo e De Ligt. Due nomi ben precisi. La Juventus intende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di Pogba, ...

Inter - senza il riscatto del Psg la Juventus potrebbe tornare su Icardi : La Juventus sarebbe pronta a tornare su Mauro Icardi. I bianconeri continuano a seguire il centravanti argentino, nonostante il suo trasferimento al Paris Saint Germain, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un riscatto che è tutt'altro che scontato e che è vincolato anche alla volontà dello stesso giocatore. Per questo motivo la prossima estate potrebbe tornare in gioco la Juventus, che da ...