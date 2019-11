Conte | Le Sardine? Un movimento stimolante | Mi fido di Renzi e Di

Modena - le ‘sardine contro Salvini’ tornano in piazza : in 7mila a Contestare il leader della Lega : Le 'sardine contro Matteo Salvini' si sono date appuntamento anche a piazza Grande a Modena, in occasione del primo evento elettorale del leader della Lega in città. Nonostante la pioggia incessante, ci sarebbero circa 7mila persone in centro a Modena: sotto gli ombrelli i manifestanti hanno ripetuto lo slogan 'Modena non si Lega'.Continua a leggere