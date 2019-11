Conte | frecciatina alla Juve | ' Sono una persona onesta e leale in tutto'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Antonio, allenatore salentino dell'Inter, è stato intervistato dal quotidiano sportivo francese l'Equipe. In questa intervista ha parlato di tanti argomenti, dal suo passato da giocatore e da tecnico fino all'attuale esperienza all'Inter. In merito invece alle sconfitte sul campo,ha sottolineato come per lui "è dolore, un vero e proprio lutto". Lo stesso tecnico pugliese ha confermato come impieghi del tempo a trovare la soluzione ai problemi riscontrati nelle sconfitte, cercando di evitare il rilassamento tipico del post vittoria. Interessante anche la sua riflessione sulla sua professione, confermando come "mi piaceva insegnare, se non fossi diventato calciatore sarei diventato professore di educazione fisica". 'unain' Da allenatore, quando ha iniziato, era già convinto del fatto che avrebbe potuto fare bene, come poi ha dimostrato...

