ActionAid | saracinesche abbassate per i centri antiviolenza sulle donne

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) La campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleLa campagna dia sostegno delleI negozi abbassano le, a Milano. Non si tratta stavolta di crisi economica ma di un grido d’allarme: per denunciare il rischio di chiusura degli spazi dedicati ad aiutare lein Italia. Un gesto per esprimere solidarietà aiche rischiano di chiudere per sempre, ignorati e bistrattati dalle istituzioni.come La casa internazionale delleo Lucha y Siesta. ...

LenziGaia : Oggi 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, saracinesche abbassate per denunciare il… - ANSA_Legalita : Violenza donne: da Milano ActionAid lancia #Close4women. Saracinesche giù per rischio chiusura spazi dedicati all'a… - ZenatiDavide : Da Milano ActionAid lancia #Close4women: Saracinesche giù per rischio chiusura spazi dedicati all'aiuto… -