Scherma – Fioretto Femminile | l’inno di Mameli risuona al Cairo | l’Italia trionfa nella

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) La formazione azzurra composta da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbono La squadra azzurra didomina a Il, portando l’Italia sul gradino più alto del podio. Dopo il successo di ieri targato Arianna Errigo nell’individuale, la selezione tricolore cala il bis oggi, sbaragliando la concorrenza sulle pedane egiziane. Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lasciano scampo in finale alle campionesse iridate della Russia, stendendole con il risultato di 42-40. Una finale conquistata grazie alla vittoria in semifinale contro la Francia, arrivata dopo i successi con Spagna e Canada.L'articolo: l’inno dial, l’Italiagara a squadre SPORTFAIR.

