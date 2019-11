Maltempo | nel Siracusano tagliati i collegamenti con i Comuni montani

Maltempo - morta una donna nell'Alessandrino. Crolla un viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. La tragedia sarebbe una conseguenza del mancato rispetto della chiusura delle strada provinciale 181. Alcuni cittadini, che poi sono riusciti a mettersi in salvo, avrebbero spostato le transenne consentendo il ...

Maltempo - ansie e attesa in Lombardia : fiumi in continua crescita nel Pavese : Cresce, con il passare delle ore, il timore per lo situazione dei fiumi in provincia di Pavia, in crescita costante dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e la pioggia che e’ proseguita per tutta la giornata di oggi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca il Po ha raggiunto, alle 18, il livello di 5 metri sopra lo zero idrometrico. A quota piu’ 5.50 si registra il livello di soglia di allarme piu’ elevato: ...

Maltempo : auto finisce nel Bormida - un disperso nell'Alessandrino : Un'auto con a bordo tre persone e' finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna morta nell'alessandrino : La Liguria continua a essere la regione più in difficoltà a causa dell'ondata di Maltempo straordinaria che sta colpendo gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il governatore Giovanni Toti ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato:"Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree. Con ogni probabilità sarà un'estensione dello stato d'emergenza già decreto dal Cdm giovedì scorso. Stiamo compilando le schede dei nuovi danni. ...

Maltempo - trovata morta la donna dispersa nell'Alessandrino. Crolla viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata di Maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto ...

Maltempo - trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a causa nel Maltempo : soccorsi sul posto : E’ stata Individuata dai vigili del fuoco, in una zona non lontana dal luogo in cui e’ stata travolta, l’auto inghiottita dalla piena del fiume Bormida. Sono in corso le operazioni di recupero. della donna dispersa, al momento, ancora nessuna traccia. AGGIORNAMENTI LIVE L'articolo Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a causa nel maltempo: soccorsi sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Liguria e Piemonte sotto la morsa del Maltempo : situazione tragica - dal crollo del viadotto al disperso nel Bormida : Il maltempo sembra non voler dare tregua all’Italia, ma soprattutto a Liguria e Piemonte. La domenica e’ particolarmente difficile nel Savonese, dove e’ crollato un tratto di viadotto. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. “C’e’ stata la segnalazione di un’auto che avrebbe potuto transitare in quel momento, ma non e’ una segnalazione certa. Vigili del fuoco ...

Maltempo - donna dispersa in Piemonte - acqua alta a Venezia. Straripa il Sannio nel Napoletano : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. In provincia di Alessandria una donna è dispersa. Allerta per la piena del Po. Nel Savonese...

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Il Maltempo continua a causare danni in Italia da Nord a Sud. sulla A6 Torino-Savona è crollato un tratto di viadotto, circa una trentina di metri di autostrada tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Si tratta della cosiddetta Autostrada dei Fiori che è gestita dal Gruppo Gavio. I Vigili del Fuoco sono sul posto e da una prima verifica sembra che non ci siano persone coinvolte nel crollo. La A5 è stata ovviamente interrotta ...

Maltempo nel Napoletano - straripa Sarno : 15.42 A causa delle insistenti piogge il Sarno è straripato a qualche centinaio di metri dalla foce. E' emergenza per le famiglie che abitano nella zona,alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. All'alba i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo una famiglia di 4 persone, ma altre famiglie che avevano rifiutato il soccorso, sperando nel ritiro delle acque, ora chiedono di ...

