L' Ilva di oggi va chiusa

Titoli e aperture : il 'processo' a Di Maio e la questione ex Ilva sui giornali di oggi : S'infiamma la polemica e lo scontro dentro al Movimento Cinque Stelle. Nel mirino ci sono Di Maio e Davide Casaleggio. I senatori pentastellati sono in rivolta. La decisione degli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau di scendere in campo da soli, in Emilia-Romagna e Calabria, crea il caos nel M5S mentre Luigi Di Maio cerca tenere dritta la barra e s'appella a quello che, al momento, sembra il suo alleato più forte: l'esito del voto ...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila...

Ilva - Conte oggi incontra i Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila...

Patuanelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

**Ex Ilva : Calenda - ‘oggi chiamo Mittal - basta follie’** : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono 18 mesi che non parlo con i Mittal. Oggi li chiamo. Perché tra le follie della Morselli e quelle del Governo qui stiamo distruggendo la capacità industriale del paese”. Lo scrive Carlo Calenda su Fb.L'articolo **Ex Ilva: Calenda, ‘oggi chiamo Mittal, basta follie’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Oggi tavolo al Mise sull'ex Ilva. Patuanelli accusa : "Mittal ha vietato le ispezioni ai commissari" : ArcelorMittal e i sindacati si incontreranno alle 15 al Mise per discutere del nodo Ilva per entrare nel merito della procedura di restituzione del personale dalla multinazionale dell’acciaio alle società dalle quali un anno fa lo aveva assunto.La procedura era già stata annunciata ai sindacati martedì sera della scorsa settimana a Taranto e notificata ai sindacati la mattina del giorno successivo, poco prima che i ...

Delrio : "Sull'Ilva l'esecutivo si gioca tutto". La Lega : "Il governo finisce oggi" : Graziano Delrio, capogruppo del PD alla Camera, ha parlato oggi in aula dopo l'intervento del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha riferito una informativa urgente sul caso ex Ilva-ArcelorMittal. Secondo il deputato dem:"Taranto è il futuro di questo governo e questo governo deve giocare tutto su Taranto"Poi ha aggiunto:"Proprio giocando sulle periferie possiamo aprire una stagione nuova, una stagione ...

Ex Ilva : Delrio - ‘stupito da opposizione - chi sta con Italia oggi sta con governo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il suo appello, ministro Patuanelli, ci trova solidali e noi combatteremo con lei fino alla fine. Lei ha illustrato i motivi per cui il governo ha ragione, ma se avessimo ragione e perdessimo 5mila posti lavoro, noi avremmo torto”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva. “Ci aspetta un lavoro ...

Agorà - Lina Palmerini attacca sull'Ilva : "Quale impresa fa accordi con un governo che oggi c'è - domani forse" : Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Lina Palmerini attacca l'esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di ArcelorMittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilimento di Tarant

Ex-Ilva - un’altra Taranto è possibile. L’Italia deve diventare il Paese che oggi non è : E se avessimo ragione noi, i Verdi, un piccolo partito che da anni chiede la conversione dell’ex Ilva circondato da un mare d’indifferenza e ostilità? E se avesse ragione Angelo Bonelli che si batte da tempo per trasformare la fabbrica della morte e mettere in campo un percorso di riconversione ecologica? E se avessero ragione tutti quelli, e noi tra quelli, che predicano che tra la borsa e la vita si debba scegliere la vita? Un altro tipo di ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - ex Ilva : scontro Arcelor Mittal-Governo - 6 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 6 novembre 2019: ex Ilva a rischio chiusura. Dramma ad Alessandria: morti 3 vigili del fuoco. Caos in Cile.

La storia dell’acciaieria più grande d’Europa. Ecco l’Ilva dal 2012 a oggi : L’inizio del procedimento penale, i dubbi sul bando per la messa in vendita dell’azienda e la parte di Arcerol Mittal. La ricostruzione fino alla situazione attuale

Dal 2015 a oggi - la storia infinita dello scudo penale all'Ilva : Tra i “gravi eventi” che secondo ArcelorMittal hanno contribuito a causare una situazione di “incertezza giuridica e operativa” alla base della decisione di lasciare Taranto, c’è quella dell’immunità penale: una storia senza fine, che va avanti da tempo e che ha caratterizzato gli ultimi anni della storia dello stabilimento dell’ex Ilva.A ricostruire la vicenda è l’agenzia ...