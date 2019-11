L' ex director di Hearthstone pubblica un video rap per far sapere quanto è buono il

Fonte : eurogamer

(Di domenica 24 novembre 2019) Ben Brode, ex direttore dipresso Blizzard Entertainment, hato un nuovomusicale che insegna a tutti come preparare un panino con formaggio grigliato che non sarà insipido, grazie all'uso della senape. Se vi sembra una notizia alstrana, sappiate che Brode non è la prima volta cheundi questo tipo.Per i non avvezzi, Ben Brode è famoso per il suo impegno nella community attraverso modi particolari e giocosi. Nel 2017 ha sorpreso i fan dindo unrap sull'espansione Viaggio a Un'Goro che sarebbe arrivata di lì a poco. Il primo filmato diventò così popolare che Brode ne pubblicò un secondo più tardi nello stesso anno, ma invece di promuovere, raccontò l'intera storia principale di Arthas di Warcraft III, dai suoi inizi alla sua ascesa come Re dei Lich.Nel 2018, Brode ha scioccato la comunità annunciando ...

