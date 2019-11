Italiani come noi | come salvare le piccole librerie? “Evito acquisti online | anche se

Italiani come noi - giusto che i preti si sposino? “Perché no - l’astinenza sessuale crea mostri” : “Era ora“. Si potrebbe riassumere così il commento prevalente, tra i cittadini che abbiamo interpellato in strada, sulla prima apertura della Chiesa cattolica ai preti sposati. “Non avrei alcun problema a sentir messa da un prete che ha moglie e figli”, assicurano in tanti. “Può essere una novità positiva, per prevenire scandali legati alla repressione sessuale”, spiegano altri. “Per far fronte alla ...

Come la Lega ha pagato decine di propri dipendenti con i soldi degli Italiani : Come la Lega ha per anni fatto pagare agli italiani le spese per i propri dipendenti, utilizzando le risorse dei gruppi regionali. Una spesa che, solo per la regione Lombardia si attesterebbe sui 7 milioni di euro. Ecco il racconto a Fanpage.it di una fonte che ha lavorato con i vertici del Carroccio.Continua a leggere

Iraq - attentato ai militari Italiani : come stanno i cinque soldati. «Per quattro di loro situazione seria» : È trascorsa tranquilla la prima notte in ospedale per i cinque militari italiani rimasti coinvolti ieri nell'attentato in Iraq. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti...

Iraq - come stanno gli Italiani feriti. Quanti sono i nostri militari nelle aree di crisi : sono 5 militari italiani a essere rimasti coinvolti nell’esplosione di domenica nel Kurdistan iracheno, nel nordest dell’Iraq, non lontano da Kirkuk. Tre sono in gravi condizioni, nessuno è in pericolo di vita. sono Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco. sono rimasti feriti alle gambe e, secondo quanto riportato da Nicola Lanza de Cristoforis, comandante interforze, intervistato da Rai News 24, per uno di ...

Salame : origine - calorie e come gustare i 10 più noti tipi Italiani : Il Salame (circa 370 calorie all'etto) si produce fin dall’epoca romana: la parola stessa, salume, deriva dal latino tardo antico «salumen», per indicare l’impiego del sale nella conservazione degli alimenti. Nel Medioevo, grazie alla frammentazione politica dell’Italia in diverse comunità autonome, quest'arte iniziò a specializzarsi, dando luogo alla produzione di moltissime tipologie e diverse ...

Auto a confronto : come sono cambiate le vetture più richieste dagli Italiani negli ultimi 30 anni : Il boom dei SUV fa crescere del 42% il peso medio delle Auto più richieste. Ecco come sono cambiate le vetture più richieste dagli italiani dall’anno della caduta del muro ad oggi sono ormai passati trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino: di questo momento che ha cambiato le sorti della Germania, ma anche quelle dell’Europa tutta, sono molti gli italiani che ricordano bene dov’erano nel momento in cui la notizia cominciò a ...

I manager Italiani del prossimo decennio : ecco come saranno : Il mondo del lavoro è in rapidissima evoluzione. Le sfide del mercato richiedono un aggiornamento costante, e così guardando al futuro è possibile immaginare una nuova generazione di manager italiani con caratteristiche e competenze ben diverse da quelle richieste al giorno d'oggi. A sostenere questa previsione è l'headunter Roberto D'Incau, fondatore della società di consulenza HR Lang&Partners, ...

Grenfell Tower - “restate in casa” : l’indicazione dei pompieri mentre il grattacielo bruciava. “Fatale per chi era in alto” - come i due Italiani : “Stay put“: l’indicazione fatale di rimanere barricati negli appartamenti. È uno degli errori commessi dai vigili del fuoco nel loro intervento per l’incendio scoppiato alla Grenfell Tower di Londra, il grattacielo popolare ai margini del quartiere dorato di Chelsea and Kensington in cui nel 2017 morirono 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Quell’indicazione si rivelò ...

Matteo Berrettini - la stella azzurra nel firmamento del tennis : da n°53 alla top 10 ATP in 12 mesi - solo 3 Italiani come lui : Matteo Berrettini entra per la prima volta in carriera in top 10: 12 mesi fa era 53° al mondo, adesso è 9°! come lui solo Panatta, Barazzutti e Fognini Finalmente l’Italia cala il poker. La storia del tennis azzurro ha il suo quarto alfiere in top 10. Il primo fu lo straordinario Adriano Panatta nel 1973, raggiunto 5 anni più tardi da Corrado Barazzutti. Ci sono voluti invece ben 41 anni per avere un terzo azzurro frai i migliori 10, Fabio ...

Italiani come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...

La maledizioni dei neri Italiani - Kean ha la sindrome Balotelli : come si è ridotto : Dottor Moise e Mister Kean. Le due anime di un predestinato che rischia di perdersi troppo presto. Sulla scia di Mario Balotelli, altro italiano di seconda generazione che è stato tanto osannato durante l' ascesa, quanto massacrato nel momento in cui non è riuscito a compiere l' ultimo passo, quello

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli migranti ma nuovi Italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi", spiega a Palermo il rampollo Ag

Roma Film Festival 2019 programma italiano : Il ladro dei giorni e Santa subito film Italiani in concorso - Tornare di Cristina Comencini il film di chiusura : Roma film Festival 2019: Due italiani in concorso, Franca Valeri incontra il pubblico Questa mattina è stato presentato il programma della 14a edizione del Roma film Festival 2019, la Festa del Cinema ...

Pessime vacanze per gli smartphone - ecco come gli Italiani li hanno mandati in frantumi : Oltre a saldare il conto delle vacanze, molti italiani hanno dovuto saldare anche quello per la riparazione dello smartphone. Già, perché in completo relax fra spiaggia, piscina e montagna, sono stati in molti i vacanzieri che hanno commesso distrazioni più o meno fatali per il telefonino. A fare i conti ci ha pensato ifix-iphone, società italiana che è affiliata a molti centri di assistenza sul territorio. Attingendo dai dati del centro studi ...