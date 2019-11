Due incidenti a Vittoria

76 incidenti su 100 sulle strade urbane - più morti sulle Due ruote : 76 incidenti su 100 avvengono nei centri abitati, 6 in autostrada e 18 su strade extraurbane; nel 2018 in autostrada è stabile il numero incidenti

Nella notte di Halloween Due incidenti stradali fatali sulla Basentana e in Salento : Campania e Puglia in lacrime per la morte di Nicola Riccio e Syria Fanciullo: a stroncare la vita dei due giovani un duplice incidente stradale nel quale sono state coinvolte anche altre persone. Il tragico destino di Nicola Si chiamava Nicola ed aveva trentaquattro anni l'uomo che questa notte ha perso la vita in un incidente stradale sulla Basentana: il giovane stava rientrando da Bari, dove aveva trovato lavoro come tecnico radiologo e dalla ...

Incidenti montagna : soccorsi Due uomini ieri sul Gran Sasso : Il personale medico del 118 ed i volontari del Soccorso alpino e Speleologico dell’Abruzzo, nella giornata di domenica hanno effettuato due interventi di soccorso sul Gran Sasso. Il primo è avvenuto in località Cascate delle Cento Fonti, sui Monti della Laga, per prestare soccorso a due uomini di 42 anni, entrambi residenti a Pescara e impegnati in una escursione in comitiva. L’incidente è avvenuto quando uno dei due, uscito fuori ...

Treviso. In Due incidenti morti Cesare Raccanelli e Mauro Cavallin : Due morti in un due distinti incidenti. Entrambi in provincia di Treviso. Ad avere la peggio due centauri. In via

Incidenti : scontro tra Due auto su SS Occidentale Etnea - tre feriti : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto avvenuto al km 40 della strada statale 284 Occidentale Etnea, nei pressi di Paternò (Catania). Il traffico è momentaneamente bloccato. La viabilità, fa sapere Anas presente sul posto col suo personale, “è provvisoriamente deviata su strade alternative”. L'articolo Incidenti: scontro tra due auto su SS Occidentale Etnea, tre feriti ...

Incidenti montagna : Due interventi per eliambulanza del 118 a L’Aquila e Pescara : Ha accusato un malore e dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro ha perso i sensi e si è accasciato a terra. È accaduto a un 68enne di Scoppito impegnato da stamane nel servizio Catering allestito in località Piani di Pezza, nel territorio di Ovindoli in occasione di un noto raduno di Endurance. L’uomo, trovato dai soccorritori in stato di semi coscienza, dopo che l’allarme al 118 è scattato grazie ad alcune persone che lo hanno ...

Incidenti : frontale nel milanese - Due donne gravissime : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – frontale tra due auto su una strada provinciale del milanese all’altezza di Gorgonzola. Sono tre le persone coinvolte di cui due donne, gravissime, portate d’urgenza a Legnano (Milano) e a Pavia. L’incidente è avvenuto alle 15.30: la conducente di una delle due auto, 68 anni, è in coma, mentre il passeggero con lei, un’altra donna, ha riportato diversi traumi ed è in pericolo di ...

Vieni da Me - Benedetta Parodi : “Due incidenti stradali mi hanno cambiato la vita” : Benedetta Parodi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me dove ha partecipato al gioco della “cassettiera”. E proprio mentre ricordava il passato, la giornalista ha rivelato che due incidenti stradali le hanno cambiato la vita. Uno è quello che ha vissuto in prima persona qualche anno fa, l’altro invece è quello in cui ha perso la vita la principessa Diana. “Ero già un po’ più grande, ero già sposata con Fabio ...

A Ostia ci sono stati Due incidenti mortali in un quarto d'ora : Due incidenti stradali mortali nella mattinata di oggi a Ostia. In via Gino Bonichi, all'altezza di via Saponara, alle 11.00 un ragazzo di 20 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha investito una donna di 76 anni, morta sul colpo. sono in corso accertamenti da parte degli agenti X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il 20enne sarà sottoposto ai test di alcol e droga, mentre la sua auto è stata sequestrata. Altro incidente ...