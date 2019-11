“Da favola!” Elisabetta Gregoraci | il vestito scopre tutto E le altre mute

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Poche ore per raggiungere 33mila like direttamente sul profilo Instagram., conduttrice ed ex modella calabrese, spopola in rete, sfoggiando la piena bellezza dei suoi 39 anni portati decisamente bene. Nel tempo,ha dato sempre attenzione alla sua immagine, curando sia il corpo che la mente e tenendosi aggiornata sulla moda che meglio sapesse valorizzare le sue curve e i suoi lineamenti decisi. Il suo ultimo post è la prova di quanto la maturità distia dando i suoi frutti migliori . È pronta per uscire e si scatta una foto.La sua immagine è già icona in rete e l’ex di Flavio Briatore non perde tempo di postare nel più breve tempo possibile la foto che immortala il momento prima di potersi finalmente rilassare, lontana dal lavoro e dalle telecamere, ma prima un saluto ai follower. L’abito nero è estremamente aderente, proprio per ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale???? Quanti record per l’#Italia di Roberto #Mancini! Tutti i numeri del Ct e degli #Azzurri in un 2019 da… - santecosta1 : @bella3425 Che due tette da favola - albertoinfelise : RT @MarcheTourism: Pronunciare il fatidico 'Si,lo voglio' nelle #Marche immersi in un paesaggio da favola. Anche questo è #destinazionemar… -