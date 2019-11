Violenza donne,corteo "Non una di meno"

"Oggi la marea femminista torna a inondare le strade di Roma contro lapatriarcale, economica, istituzionale al grido di 'Non una di' per affermare che l'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente". Lo afferma l'organizzazione "Non una di". I dati: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; il 63% degli stupri è commesso da un partner o ex partner,(Di sabato 23 novembre 2019)