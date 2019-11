Mezzo chilo di droga nel nascondiglio super tecnologico | giovane nei guai

Sardegna : in auto con Mezzo chilo di droga - senza patente né assicurazione - arrestato : In auto con mezzo chilo di hashish, senza patente né assicurazione e con oltre 1500 euro in contanti nelle tasche. C.M., 20 anni, originario di Quartu Sant’Elena e ufficialmente disoccupato, è stato arrestato lo scorso pomeriggio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane – dopo aver passato la notte agli arresti domiciliari – ieri ...