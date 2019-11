Marracash | ' Il mio cuore è occupato da Elodie | è molto saggia | mi dà ottimi consigli'

Marracash : «I brani del nuovo album rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne - ossa e sangue» : Marracash: mancano meno di 48 ore al grande ritorno del King del Rap! Fuori giovedì 31 ottobre “PERSONA” (Island/Universal Music), il nuovo album di Marracash! In merito al disco più atteso del 2019, l’artista afferma: “I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima ...