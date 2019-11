LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Shapovalov Pospisil – Rublev Khachanov 6-3

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Doppio fallo, trema il braccio e terzo game consecutivo ai vantaggi. 40-30 Russia avanti e la panchina esplode. 30-30 Volée non pulitissima ma sufficientemente efficace diin uscita dal servizio del compagno. 15-30 Servizio in kick efficace diche manda fuori giri. 0-30si inventa una fucilata di dritto in risposta, attenzione! 0-15 E’ la Russia a partire in ritardo questa volta con l’errore di. 4-3 Esce il dritto die il Canada sopravvive. Partita bellissima ora. AD-40chiude in maniera perfetta la stop volley di dritto. 40-40 Stecca la volée bassae si torna in parità. AD-40chiude uno smash comodissimo. 40-40 Altra grande prima a uscire die parità. 30-40 Arriva la palla break! Ancora, ora ...

