Instinct su Rai 2 da sabato 23 novembre | preceduto da una replica di NCIS

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 23 novembre 2019)seconda stagione su Rai 2 da23alle 21:50 i primi due episodi, le anticipazioni. Alle 21 una classicadiCambia ilsera di Rai 2 senza però perdere l’ancora di salvezza di. Alle 21:05 ladell’episodio 22 della quindicesima stagione apre la serata per poi lasciare spazio alla prima tv della seconda stagione di Insinct che debutta con i primi due episodi di quella che è anche l’ultima stagione della serie considerando che non è stata rinnovata. La seconda stagione diè composta da 11 episodi.la trama Dylan Reinhart, è un ex agente della CIA, stimato professore e romanziere apertamente gay, docente dell’Università della Pennsylvania, insegna criminologia a classi affollate di studenti adoranti. Ma la sua tranquilla vita accademica cambia quando la testarda e geniale detective Lizzie Needham ...