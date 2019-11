Ha la passione di girare per mercatini | un giorno vede un anello | lo compra e poi lo

Fonte : baritalianews

(Di sabato 23 novembre 2019) Una donna aveva ladiper, e acquistare oggetti che la colpivano al primo sguardo. Un, dopo aver già acquistato tante alte volte, la sua attenzione fu colpita da unche, nonostante molto sporco aveva una forma che le piaceva molto. E’ la donna stessa che racconta ciò che le è accaduto: “Sono una donna e sono del Regno Unito. Vado spesso are neidell’usato, perché sbirciando tra quelle cose, riesco sempre a trovare oggetti molto belli e soprattutto, molto utili. A volte riesco a fare dei veri e propri affari. E’ facile innamorarsi di alcune cose visto che i pressi sono bassi! E poi continua così: “Mentre giravo per il negozio, vicino la cassa, ho visto una scatola con molti anelli. Ad un certo punto, ne ho visto uno che era molto sporco. Ma mi ero innamorata della forma. Così ho deciso dirlo, l’ho pagato solo cento ...

dangelosalvato5 : @chourmo_fns @myownblue Si. Ma infatti la narrazione dei De Laurentiis è nel canale tipico di una squadra di calcio… - Niko97593075 : @Luca54562691 @Giuliatraves Io prima lo leccherei per bene infilandoci la lingua poi però prima di rialzarmi ti far… - GianlucaOdinson : Girare The Suicide Squad ha rinvigorito la passione di James Gunn per il cinema -